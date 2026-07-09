Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο: ΑΕΚ και ΟΦΗ αναμετρώνται την Τετάρτη 12 Αυγούστου

Η ΕΠΟ όρισε ώρα σέντρας για τις 20:00 στην αναμέτρηση ΑΕΚ–ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, που ανοίγει τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν και φέρνει στο Ηράκλειο σημαντική κινητικότητα.

Μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού στο Ηράκλειο

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι το φετινό Superbet Super Cup θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο στάδιο την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλούχο ΟΦΗ να ξεκινά στις 20:00. Η επιλογή του Παγκρητίου φέρνει στο προσκήνιο το Ηράκλειο ως σημείο όπου θα συγκεντρωθούν φίλαθλοι και Μέσα από όλη την Κρήτη και τη χώρα.

Πρόκειται για τον αγώνα που ανοίγει συμβολικά τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, με την παρουσία ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Αθήνας απέναντι στην τοπική ομάδα του Ηρακλείου. Η διοργάνωση έχει προηγούμενα στο Παγκρήτιο: το στάδιο φιλοξένησε και το πρόσφατο Σούπερ Καπ, την 3η Ιανουαρίου 2026.

«Η αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου ανοίγει με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Superbet Super Cup επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά!»

Η επιλογή της ώρας και της ημερομηνίας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομοσπονδία, σηματοδοτεί ένα διήμερο αυξημένης κινητικότητας για την πόλη: εισροή φιλάθλων, διοργάνωση υπηρεσιών ασφαλείας και μετακινήσεων, καθώς και επιχειρηματικές ευκαιρίες για τοπικά καταστήματα εστίασης και ξενοδοχεία.

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 Ώρα έναρξης: 20:00

20:00 Χώρος: Παγκρήτιο Στάδιο, Ηράκλειο

Από άποψη ασφαλείας και οργάνωσης, αναμένεται συνεργασία μεταξύ διοργανωτών, τοπικής αστυνομίας και του Σταδίου για την εφαρμογή μέτρων κυκλοφορίας, ελέγχων εισιτηρίων και εξυπηρέτησης φιλάθλων. Οι τοπικές αρχές συνήθως ενημερώνουν εγκαίρως για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προτεινόμενες διαδρομές πρόσβασης, ώστε να μειωθεί η συμφόρηση γύρω από το στάδιο.

Για τους κατοίκους και τους φορείς της πόλης το γεγονός έχει πολλαπλές επιπτώσεις:

Αύξηση της επισκεψιμότητας σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές μονάδες.

Ενδεχόμενες ρυθμίσεις στην τοπική κυκλοφορία και στα μέσα μεταφοράς την ημέρα του αγώνα.

Ανάγκη για ενισχυμένη παρουσία υπηρεσιών τάξης και έκτακτης ανάγκης.

Ιστορικό: ο θεσμός του Σούπερ Καπ είναι πολυβραβευμένος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό ως πολυνίκη του θεσμού και τον ΟΦΗ να συμμετέχει ενεργά τα τελευταία χρόνια σε κορυφαίες διοργανώσεις. Η επιλογή του Παγκρητίου ως γηπέδου υπόσχεται να δώσει στο Ηράκλειο κεντρικό ρόλο στην έναρξη της σεζόν.

Στοιχείο Πληροφορία Αντίπαλοι ΑΕΚ – ΟΦΗ Ημερομηνία 12/08/2026 Ώρα 20:00 Γήπεδο Παγκρήτιο Στάδιο

Η τοπική κοινότητα θα παρακολουθήσει τις σχετικές ανακοινώσεις για εισιτήρια, μέτρα ασφαλείας και κυκλοφορίας, ενώ οι επιχειρήσεις της περιοχής ενδεχομένως να προετοιμαστούν για την αυξημένη ζήτηση. Ο αγώνας αποτελεί ευκαιρία προβολής για το Ηράκλειο και παράλληλα επιβάλει οργανωμένο σχεδιασμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ομαλή διεξαγωγή του.