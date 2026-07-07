Στα Τρίκαλα χτύπησε η καρδιά του βλαχόφωνου ελληνισμού: 40ό Αντάμωμα με 1.500 χορευτές

Με επίκεντρο τον πεζόδρομο της Ασκληπιού και σημεία σε όλη την πόλη, τα Τρίκαλα φιλοξένησαν το επετειακό 40ό Αντάμωμα Βλάχων, με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και αποστολές από γειτονικές χώρες.

Ζωντανή παράδοση και πλήθος συμμετοχών στο κέντρο της Θεσσαλίας

Μια μεγάλη γιορτή της βλαχόφωνης παράδοσης φιλοξένησαν τα Τρίκαλα το διήμερο 26–27 Ιουνίου 2026, με το επετειακό 40ό Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων να συγκεντρώνει 1.500 χορευτές και χορεύτριες από δεκάδες πολιτιστικούς συλλόγους όλης της χώρας. Οι εκδηλώσεις απλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, δίνοντας ρυθμό και χρώμα στο αστικό τοπίο και αναδεικνύοντας δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο.

Στο Αντάμωμα συμμετείχαν, πέρα από τους βλαχόφωνους Έλληνες, και οργανωμένες αποστολές Βλάχων από γειτονικές περιοχές, όπως το Μοναστήρι, το Κρούσεβο, η Κορυτσά, η Μοσχόπολη και το Φιέρι, επιβεβαιώνοντας τον διαβαλκανικό χαρακτήρα της συνάντησης και την πολιτιστική της εμβέλεια.

Το κέντρο της πόλης έγινε σκηνή

Η πρώτη ημέρα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ξεκίνησε στον πεζόδρομο της Ασκληπιού με αναπαραστάσεις εθίμων, τραγούδια και χορούς. Η πατινάδα στο κέντρο έδωσε τον τόνο μιας ζωντανής λαογραφικής εμπειρίας, που παρακολούθησαν κάτοικοι και επισκέπτες. Το διήμερο στήριξαν θεσμικά εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας τόσο τη χαρά της φιλοξενίας όσο και το χρέος διατήρησης της άυλης κληρονομιάς.

«Τα Τρίκαλα είναι διαχρονικά κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ Βλάχων κ. Μιχάλης Μαγειρίας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου έστειλε μήνυμα συνέχειας της παράδοσης, ενώ οι βουλευτές Θανάσης Λιούτας, Κατερίνα Παπακώστα και Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου αναφέρθηκαν στη φιλοξενία, τη συγκίνηση και την επαφή με τις ρίζες. Εκ μέρους του Δήμου Τρικκαίων, ο αντιδήμαρχος Τάκης Παζαΐτης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, σημειώνοντας την τιμή για την πόλη.

Τοπικό αποτύπωμα: πολιτισμός, οικονομία, ταυτότητα

Η διοργάνωση ανέδειξε την ταυτότητα των Τρικάλων ως σημείου αναφοράς για τον βλαχόφωνο ελληνισμό και ταυτόχρονα λειτούργησε ως μοχλός εξωστρέφειας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα στο εμπορικό κέντρο και στους χώρους εστίασης ενίσχυσε την κίνηση της τοπικής αγοράς, ενώ η προβολή εθίμων και χορών σε κεντρικά σημεία έκανε οικεία την παράδοση σε νεότερες ηλικίες και επισκέπτες που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη βλαχική κληρονομιά.

Η παρουσία αποστολών από γειτονικές περιοχές των Βαλκανίων διεύρυνε τις πολιτιστικές γέφυρες και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της μνήμης μέσω της ζώσας πρακτικής: τραγούδι, χορός, ενδυμασία, έθιμα. Τα Τρίκαλα, στο σταυροδρόμι της Θεσσαλίας, λειτούργησαν ως φυσικό σημείο συνάντησης αυτής της πολυφωνίας.

Πώς κύλησαν οι εκδηλώσεις

Οι θεματικές παρουσιάσεις ενσάρκωσαν την πολυμορφία της παράδοσης μέσα από επιτελέσεις στον δημόσιο χώρο. Η επιλογή της Ασκληπιού για την πρώτη ημέρα έφερε την παράδοση δίπλα στην καθημερινότητα της πόλης, προσφέροντας αμεσότητα και συμμετοχικότητα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναπαραστάσεις διαφορετικών εθίμων και πλούσιο λαϊκό ρεπερτόριο, με έμφαση στη ζωντανή διαγενεακή μετάδοση.

Ημέρα Χώρος Εστίαση 26/6/2026 Πεζόδρομος Ασκληπιού Παρουσιάσεις εθίμων, τραγούδια, χοροί, πατινάδα 27/6/2026 Διάφορα σημεία πόλης Συνέχιση εκδηλώσεων και συμμετοχικών δράσεων

Τι κρατάμε για την επόμενη μέρα

Η επετειακή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μουσειακό έκθεμα, αλλά ζωντανή πρακτική που συνδέει κοινότητες και τόπους. Για τα Τρίκαλα, η επιτυχής φιλοξενία του 40ού Ανταμώματος συνιστά επένδυση κύρους και μια ευκαιρία να ενισχυθούν οι υποδομές για ανοιχτές πολιτιστικές εκδηλώσεις στον δημόσιο χώρο. Η διασύνδεση με συλλόγους και φορείς από όλη την Ελλάδα, αλλά και από γειτονικές χώρες, δημιουργεί βάσεις για σταθερή ανταλλαγή και επόμενες διοργανώσεις που θα φέρνουν την πόλη στο προσκήνιο.

Το μήνυμα που ακούστηκε καθαρά ήταν η αξία της συνέχειας. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η ιδιαίτερα σημαντική παρουσία βλαχόφωνων στα Τρίκαλα δεν είναι μόνο ιστορικό δεδομένο αλλά και παρόν με ενεργή συνεισφορά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Η εικόνα των χιλιάδων θεατών να παρακολουθούν τα δρώμενα στο κέντρο της πόλης αποτύπωσε ακριβώς αυτό: την παράδοση ως καθημερινό βίωμα, ανοιχτό σε όλους.