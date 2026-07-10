Στη Δικαιοσύνη διευθυντής ξενοδοχείου μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου

Σύλληψη 61χρονου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου για ξυλοδαρμό, ύβρεις και απειλές. Αντιδράσεις από φορείς του κλάδου.

Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ανήλικος εργαζόμενος. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανήλικος αναφέρει ότι ο διευθυντής τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απειλησε.

Πώς έγιναν τα γεγονότα

Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες το βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου. Οι αναφορές αναφέρουν ότι άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο 61χρονος συνελήφθη το πρωί της επόμενης ημέρας. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ανήλικου ή την πορεία της προανακριτικής διαδικασίας.

Αντίκτυπος στον τόπο εργασίας και στον τουριστικό κλάδο

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης ανηλίκων στον τουρισμό και την προστασία τους σε εργασιακά περιβάλλοντα. Το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί διευθυντικό στέλεχος καθιστά την καταγγελία ιδιαίτερα σοβαρή για την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις φιλοξενίας, όπου η εποχική απασχόληση νεαρών εργαζομένων είναι συνηθισμένη.

Καταγγελία : υποβλήθηκε χθες το βράδυ στο Α.Τ. Χερσονήσου.

: υποβλήθηκε χθες το βράδυ στο Α.Τ. Χερσονήσου. Σύλληψη : ο 61χρονος προσήχθη και τέθηκε υπό κράτηση το πρωί.

: ο 61χρονος προσήχθη και τέθηκε υπό κράτηση το πρωί. Δηλώσεις: αντίδραση από εκπρόσωπο των διευθυντών ξενοδοχείων.

«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε»

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο οποίος χαρακτήρισε το γεγονός αδικαιολόγητο και τονισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμούν τον τουρισμό. Η παρέμβαση του φορέα δείχνει την ευαισθητοποίηση του κλάδου στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, αλλά και την ανάγκη για σαφείς πρακτικές προστασίας εργαζομένων.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους

Η υπόθεση έχει άμεσες επιπτώσεις στο τοπικό εργατικό περιβάλλον: εντείνει τις συζητήσεις για την εποπτεία των συνθηκών εργασίας, την ενημέρωση για τα δικαιώματα ανηλίκων εργαζομένων και την ανάγκη για μηχανισμούς καταγγελιών που να εξασφαλίζουν ταχεία και εμπιστευτική διαχείριση. Οι γονείς, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού στην περιοχή θα παρακολουθούν τις εξελίξεις όσον αφορά τη δικαστική διερεύνηση και τυχόν διοικητικά μέτρα.

Η υπόθεση διερευνάται από τις τοπικές αρχές και για λόγους προστασίας της διαδικασίας δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγές αναφέρουν εμπλοκή και άλλων τοπικών μέσων στην καταγραφή της εξέλιξης της υπόθεσης.

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Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του τουρισμού στο Ηράκλειο αναμένεται να ζητήσουν σαφή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις δικαστικές κινήσεις, ενώ οι φορείς του κλάδου καλούνται να ενισχύσουν την προστασία των εργαζομένων, ειδικά των πιο ευάλωτων.