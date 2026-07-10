Στη σύλληψη διευθυντή ξενοδοχείου στο Δήμο Χερσονήσου μετά από καταγγελία 16χρονου

Αστυνομικοί συνέλαβαν 61χρονο διευθυντή ξενοδοχείου στο Ηράκλειο έπειτα από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου για ξυλοδαρμό, εξύβριση και απειλές. Η προανάκριση συνεχίζεται και αναμένονται νομικές ενέργειες.

Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου ότι δέχθηκε σωματική επίθεση, εξύβριση και απειλές. Το περιστατικό καταγγέλθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου και η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της επόμενης ημέρας.

Τα καταγεγραμμένα περιστατικά και η διαδικασία

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανήλικος εργαζόμενος, που είναι αλβανικής καταγωγής, δήλωσε ότι ο 61χρονος τον χτύπησε στην πλάτη και παράλληλα τον εξύβρισε και τον απείλησε. Μετά την προσέλευση του 16χρονου στο αστυνομικό τμήμα, οι αρχές ξεκίνησαν διερεύνηση και προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή. Η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Το γεγονός έχει προκαλέσει την παρέμβαση του κλάδου της ξενοδοχίας: ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό και τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στην τουριστική δραστηριότητα της χώρας.

«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτές και τα καταδικάζουμε. Δεν τιμούν τον ελληνικό τουρισμό».

Τοπικές επιπτώσεις και ζητήματα προς διερεύνηση

Η καταγγελία εγείρει πολλαπλά ζητήματα που ενδιαφέρουν τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στην περιοχή:

Προστασία ανηλίκων : η απασχόληση 16χρονου σε θέση όπου σημειώθηκε βία απαιτεί έλεγχο των συνθηκών εργασίας και της νομιμότητας της απασχόλησης.

: η απασχόληση 16χρονου σε θέση όπου σημειώθηκε βία απαιτεί έλεγχο των συνθηκών εργασίας και της νομιμότητας της απασχόλησης. Εργασιακά δικαιώματα : οι πιθανοί εξευτελισμοί ή απειλές κατά εργαζομένων πρέπει να αναφέρονται και να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

: οι πιθανοί εξευτελισμοί ή απειλές κατά εργαζομένων πρέπει να αναφέρονται και να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Εικόνα του τουριστικού προϊόντος: τέτοια περιστατικά πλήττουν την τοπική φήμη και εγείρουν ανησυχίες για την ποιότητα της φιλοξενίας.

Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής, η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις διαδικασίες καταγγελίας και την πρόληψη τέτοιων περιστατικών στους χώρους εργασίας.

Πρακτικές πληροφορίες

Οι πολίτες που γνώριζαν ή γνωρίζουν περιστατικά κακοποίησης ή εκφοβισμού σε χώρους εργασίας καλούνται να επικοινωνούν με τις αστυνομικές αρχές ή με τις αρμόδιες υπηρεσίες εργασίας για την καταγραφή και τη διερεύνηση των καταγγελιών. Η προανάκριση στην υπόθεση του Χερσονήσου συνεχίζεται και αναμένεται να προσκομιστούν τόσες μαρτυρίες και τεκμήρια όσα απαιτούνται για τις δικαστικές ενέργειες.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία αναφοράς Τετάρτη (καταγγελία), σύλληψη Πέμπτη πρωί Ηλικία καταγγέλλοντος 16 ετών Ηλικία συλληφθέντος 61 ετών Περιοχή Δήμος Χερσονήσου, Ηράκλειο

Η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας καθώς και τυχόν περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Ιφιγένεια Λέκκα

Ανταποκρίτρια, Show Time CY — Ηράκλειο