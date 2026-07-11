Στην Καβάλα επιχειρεί το σπάνιο Sikorsky S-61N — νέος αεροπυροσβεστικός «φύλακας» από το αεροδρόμιο

Ένα λευκό Sikorsky S-61N με αμερικανικό νηολόγιο έφθασε και εδρεύει στο «Μέγας Αλέξανδρος» και ανέλαβε ήδη αποστολή κατάσβεσης σε φωτιά κοντά στις Σέρρες. Το ελικόπτερο έχει εξωτερική δεξαμενή νερού και ιστορικό χρήσης σε δύσκολες επιχειρήσεις.

Ένα σχετικά σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-61N εδρεύει τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας και προχώρησε στην πρώτη του επιχείρηση για τη φετινή σεζόν, συνδράμοντας στην κατάσβεση πυρκαγιάς ανατολικά της πόλης των Σερρών.

Τι είδαμε και τι σημαίνει για την περιοχή

Το ελικόπτερο, βαμμένο σε λευκό χρώμα και φέρον το αμερικανικό νηολόγιο N627CK, προσγειώθηκε στην περιοχή και χρησιμοποιήθηκε επιχειρησιακά στη φωτιά κοντά στον οικισμό Οινούσσα. Για την αποστολή το σκάφος είχε προσαρτημένη εξωτερική δεξαμενή κάτω από την άτρακτο, καθώς και τον μηχανισμό πλήρωσης/απορρίψεων νερού. Η παρουσία τέτοιου μέσου αυξάνει τις δυνατότητες γρήγορης επέμβασης από αέρος στη βόρεια Ελλάδα, ιδίως σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου η συμβολή εναερίων μέσων κρίνεται κρίσιμη.

Βελτίωση ετοιμότητας: η τοπική βάση στο αεροδρόμιο διευκολύνει τις γρήγορες αναχαιτίσεις φωτιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

η τοπική βάση στο αεροδρόμιο διευκολύνει τις γρήγορες αναχαιτίσεις φωτιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ενίσχυση μέσων: το Sikorsky συμπληρώνει τον στόλο των εναερίων μέσων που επιχειρούν την περίοδο υψηλού κινδύνου.

το Sikorsky συμπληρώνει τον στόλο των εναερίων μέσων που επιχειρούν την περίοδο υψηλού κινδύνου. Τεχνική ικανότητα: το ελικόπτερο διαθέτει χαρακτηριστικά χρήσιμα σε μακράς διάρκειας ή απαιτητικές αποστολές.

Τεχνικά και ιστορικά στοιχεία

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος κατασκευάσθηκε το 1980 και φέρει αριθμό κατασκευής c/n 61824. Αρχικά αξιοποιήθηκε από την αγγλική εταιρεία Bristow Helicopters για μεταφορές προσωπικού σε πλατφόρμες εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα σε απαιτητικές συνθήκες, υπηρετώντας επί σειρά ετών. Σήμερα έχει ενοικιασθεί από εταιρεία με έδρα το εξωτερικό για ρόλους αεροπυρόσβεσης και σχετικών επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Τύπος Sikorsky S-61N Mk.II Νηολόγιο N627CK Έτος κατασκευής 1980 Αριθμός κατασκευής c/n 61824 Μήκος περίπου 18 μέτρα Κινητήρες δύο turbοshaft General Electric CT58-140-2 (~1.500 shp έκαστος)

Πρακτικές επιπτώσεις για τους κατοίκους

Η παρουσία και λειτουργία ενός τέτοιου ελικοπτέρου στην Καβάλα προσφέρει πρακτικό όφελος στον άμεσο χώρο ευθύνης: μικρότερος χρόνος ανταπόκρισης σε περιστατικά πυρκαγιάς, δυνατότητα επέμβασης σε περιοχές όπου η πρόσβαση με οχήματα είναι δύσκολη και συμπλήρωμα για τις επίγειες δυνάμεις. Παράλληλα, λόγω του θορύβου και της κίνησης σε χαμηλό ύψος κατά τις επιχειρήσεις, οι κάτοικοι ενδέχεται να παρατηρήσουν έντονη παρουσία στον ουρανό και ενδεχομένως λίγες αναχαίτισης πτήσεων στη γύρω περιοχή του αεροδρομίου.

Σημειώνεται ότι το αεροσκάφος έχει ιστορική χρήση σε πολύ απαιτητικά περιβάλλοντα και έχει αλλάξει ιδιοκτήτες και ρόλους αρκετές φορές μετά τη δεκαετία του '90, προσαρμοζόμενο σε διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες, μεταξύ των οποίων και η μεταφορά βαρέων φορτίων σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες.

Η λειτουργία του στη βάση της Καβάλας θα παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και τη δημοτική διοίκηση, καθώς και από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας που συντονίζουν τις αερομεταφορικές επιχειρήσεις στην περιοχή.