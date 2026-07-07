Στοχευμένοι έλεγχοι στην Πελοπόννησο: 11 συλλήψεις, εκ των οποίων 5 στην Αργολίδα

Επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε Άργος-Μυκήνες και Ναύπλιο οδήγησαν σε 5 συλλήψεις, κατασχέσεις ναρκωτικών δισκίων και μαχαιριού, καθώς και βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ.

Συντονισμένοι έλεγχοι με τοπικό αποτύπωμα

Εκτεταμένες και στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 6ης Ιουλίου 2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ενεργό πεδίο και την Αργολίδα. Οι έλεγχοι εστίασαν σε Δήμους με αυξημένη κινητικότητα, μεταξύ αυτών οι Άργος–Μυκήνες και Ναυπλιέων, και κατέληξαν σε 11 συλλήψεις συνολικά σε τρεις νομούς.

Τι καταγράφηκε στην Αργολίδα

Στην Αργολίδα ελέγχθηκαν 26 άτομα, προσήχθησαν 6 και συνελήφθησαν 5 για επιμέρους αδικήματα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι υποθέσεις που απασχόλησαν τις αρχές αφορούσαν:

2 περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας ,

περιπτώσεις κλοπής , 1 παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού ,

παράβαση του , 1 υπόθεση ναρκωτικών και όπλων ,

υπόθεση , 1 σύλληψη για ανυποταξία.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στην Αργολίδα κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια, 18 ναρκωτικά δισκία και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μήκος λάμας 8 εκατοστά. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Εικόνα από Λακωνία και Μεσσηνία

Στη Λακωνία ελέγχθηκαν 11 άτομα, προσήχθησαν 3 και συνελήφθησαν 3 για κλοπή ύδατος. Στη Μεσσηνία ελέγχθηκαν 20 άτομα, προσήχθησαν 5 και συνελήφθησαν 3 για στέρηση δελτίου ταυτότητας, ενώ βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις του ΚΟΚ.

Τα αριθμητικά δεδομένα με μια ματιά

Περιφερειακή Ενότητα Ελεγχθέντες Προσαχθέντες Συλληφθέντες Κύριες κατηγορίες Αργολίδα 26 6 5 Κλοπή ρεύματος (2), Υγειονομικός Κανονισμός (1), Ναρκωτικά & όπλα (1), Ανυποταξία (1) Λακωνία 11 3 3 Κλοπή ύδατος Μεσσηνία 20 5 3 Στέρηση δελτίου ταυτότητας

Στόχευση, πρόληψη και τοπική ασφάλεια

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε ειδικό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στην Πελοπόννησο. Η παρουσία κλιμακίων σε κομβικά σημεία της Αργολίδας και οι ελέγχοι σε ποικίλα αδικήματα (από διοικητικές παραβάσεις έως ποινικές υποθέσεις ναρκωτικών και οπλοκατοχής) δημιουργούν πρακτικό αντικτύπο για τους κατοίκους: ενισχυμένη επιτήρηση σε γειτονιές, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο, αλλά και άμεση διαχείριση υποθέσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, όπως οι παράνομες συνδέσεις ενέργειας.

Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση της Αστυνομίας για τον σκοπό των δράσεων:

«Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»

Τι σημαίνει για τον πολίτη της Αργολίδας

Πυκνότεροι έλεγχοι σε περιοχές των Δήμων Άργους–Μυκηνών και Ναυπλιέων τις επόμενες ημέρες.

και τις επόμενες ημέρες. Έμφαση σε παραβατικές συμπεριφορές με άμεσο κοινωνικό κόστος (π.χ. ρευματοκλοπές ).

). Συνεχής επιτήρηση για ναρκωτικά και οπλοκατοχή, με κατασχέσεις όπου απαιτείται.

Η συνολική εικόνα των ελέγχων, με 11 συλλήψεις και πολλαπλές κατασχέσεις, υπογραμμίζει ότι το επιχειρησιακό πλάνο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Για την Αργολίδα, τα ευρήματα και οι βεβαιωθείσες παραβάσεις επιβεβαιώνουν ότι η αστυνόμευση παραμένει ενεργή και στοχευμένη, με απτό αποτέλεσμα τόσο στην πρόληψη όσο και στην άμεση αντιμετώπιση παραβατικών πράξεων.