Συγκεντρώσεις και ισχυρή αστυνομική παρουσία στην Ερμούπολη για την άφιξη του Crown Iris

Κινητοποιήσεις στο κέντρο της Ερμούπολης με αφορμή την πρωινή άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας συνόδευσαν τη διαμαρτυρία έως την πλατεία Μιαούλη. Το πλοίο αναμένεται να αποπλεύσει το απόγευμα.

Κινητοποιήσεις στο κέντρο της πόλης με συνοδεία ισχυρών δυνάμεων

Με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης κινητοποιήσεις και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κεντρικό τμήμα της πόλης. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνόδευσαν την πορεία των διαδηλωτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κινητοποίησης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πλοίο κατέπλευσε νωρίς το πρωί και οι επιβάτες του —στην πλειονότητά τους τουρίστες από το Ισραήλ— αποβιβάστηκαν σε ομάδες. Η κίνηση αυτή συνέπεσε χρονικά με τη συγκέντρωση που οργανώθηκε στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας σε ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας γύρω από τους βασικούς άξονες κίνησης.

Διαδρομή της κινητοποίησης και σημεία συγκέντρωσης

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά κοντά στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, όπου φώναξαν συνθήματα, και στη συνέχεια κινήθηκαν οργανωμένα, με συνοδεία των ΜΑΤ, μέσω του πεζόδρομου Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Ερμού) μέχρι την πλατεία Μιαούλη. Εκεί συνεχίστηκε η διαμαρτυρία, με σταθερή επιτήρηση από τις αστυνομικές δυνάμεις στους γύρω χώρους.

Χρονολόγιο Εξέλιξη Πρωί Άφιξη Crown Iris στο λιμάνι Ερμούπολης, αποβίβαση επιβατών ανά ομάδες Πρωί Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης Μετέπειτα Πορεία μέσω πεζοδρόμου Ελ. Βενιζέλου προς πλατεία Μιαούλη με συνοδεία ΜΑΤ Απόγευμα (αναμένεται) Αποπλους του κρουαζιερόπλοιου από τη Σύρο

Σημασία για την τοπική κίνηση και την καθημερινότητα

Η διαμαρτυρία εξελίχθηκε στα πιο πολυσύχναστα σημεία της Ερμούπολης. Η παρουσία πλήθους και αστυνομικών δυνάμεων στους πεζόδρομους και στην πλατεία, σε συνδυασμό με την αφιξη τουριστών από μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Η διαδρομή της κινητοποίησης ακολούθησε γνωστά σημεία συνάντησης, με τις αρχές να διασφαλίζουν την τήρηση της τάξης κατά μήκος του πεζοδρόμου και στο διοικητικό-εμπορικό κέντρο της πόλης.

Το Crown Iris αναμένεται να αποπλεύσει από τη Σύρο το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ως τότε, η κίνηση στο παραλιακό μέτωπο και στους πεζοδρόμους παραμένει αυξημένη, καθώς ομάδες επισκεπτών κινούνται στο ιστορικό κέντρο, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην πλατεία Μιαούλη.

Πλαίσιο και οργανωτικός ρόλος των αρχών

Η αστυνομία ήταν παρούσα με ενισχυμένες δυνάμεις από νωρίς, τόσο στα σημεία εισόδου-εξόδου προς το λιμάνι, όσο και κατά μήκος της διαδρομής της πορείας. Η συνοδεία από τα ΜΑΤ στη μετακίνηση των διαδηλωτών από τον πεζόδρομο Ελευθερίου Βενιζέλου έως την πλατεία Μιαούλη στόχευσε στην ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης στους ιδιαίτερα πυκνούς αστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου.

Παράλληλα, οι αποβιβάσεις των επιβατών οργανώθηκαν σε διακριτές ομάδες, ώστε να υπάρχει έλεγχος των ροών στον λιμένα και στους γειτονικούς πεζόδρομους. Η ταυτόχρονη παρουσία πολλών επισκεπτών και συγκεντρωμένων πολιτών κατέστησε επιβεβλημένο τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών αστυνόμευσης και των λιμενικών αρχών.

Τι να γνωρίζουν κάτοικοι και επισκέπτες

Η πορεία ακολούθησε διαδρομή από το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης προς την πλατεία Μιαούλη μέσω του πεζοδρόμου Ελ. Βενιζέλου.

Οι αποβιβάσεις των επιβατών του Crown Iris έγιναν ανά ομάδες από νωρίς το πρωί.

έγιναν ανά ομάδες από νωρίς το πρωί. Ο αποπλους του πλοίου από τη Σύρο αναμένεται το απόγευμα.

Η εικόνα της ημέρας αποτυπώνει μια πόλη που υποδέχεται ταυτόχρονα τουριστική κίνηση κρουαζιέρας και δημόσια διαμαρτυρία στο κέντρο της. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πώς θα εξελιχθούν οι μετακινήσεις έως την αναχώρηση του πλοίου και στην ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων χωρίς περαιτέρω εντάσεις.