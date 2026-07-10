Νέα διοίκηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών συζήτησε τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας στην Καβάλα

Εθιμοτυπική συνάντηση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Καβάλας με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έθεσε την ατζέντα για συνεργασία και χειρισμό υπηρεσιακών θεμάτων της νέας θητείας.

Συνάντηση για την έναρξη της νέας θητείας

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα εθιμοτυπική συνάντηση της νέας Διοίκησης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κα. Γαϊτανίδου. Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επαφή των δύο πλευρών ενόψει της νέας θητείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν προς συζήτηση υπηρεσιακά ζητήματα και θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων του νομού, καθώς και θέματα της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών. Ο διάλογος χαρακτηρίστηκε γόνιμος και εποικοδομητικός, με έμφαση στην αμοιβαία συνεργασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταθέτοντας προτάσεις, αναδεικνύοντας τα ζητήματα του κλάδου και διεκδικώντας λύσεις προς όφελος όλων των συναδέλφων και της δημόσιας εκπαίδευσης.»

Η συνάντηση σηματοδοτεί την πρόθεση για στενή συνεργασία μεταξύ συλλόγου και διεύθυνσης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Τα ζητήματα που αναφέρθηκαν έχουν άμεση σημασία για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής περιόδου και για την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων σε όλο το νομό.

Ημερομηνία: 9 Ιουλίου 2026

9 Ιουλίου 2026 Συμμετέχοντες: Νέα Διοίκηση του Συλλόγου και η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Νέα Διοίκηση του Συλλόγου και η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κύρια θέματα: υπηρεσιακά ζητήματα, λειτουργία σχολείων, καθημερινότητα εκπαιδευτικών

Για τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας η διαρκής επικοινωνία που εξαγγέλθηκε από τον Σύλλογο σημαίνει ότι θα υπάρχει δίαυλος για την προώθηση προτάσεων και την ανάδειξη προβλημάτων πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Η δέσμευση για συνεργασία με τη Διεύθυνση θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν οργανωτικά, διδακτικά και προσωπικού χαρακτήρα.

Στοιχείο Περιγραφή Σκοπός συνάντησης Εθιμοτυπική επαφή έναρξης θητείας και συζήτηση υπηρεσιακών ζητημάτων Αποτέλεσμα Δήλωση συνεργασίας και δέσμευση για διαρκή επικοινωνία

Η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα αναμένει την υλοποίηση των προτάσεων που θα κατατεθούν και την τακτική επικοινωνία μεταξύ συλλόγου και διεύθυνσης, προκειμένου να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους μαθητές, τους δασκάλους και τις σχολικές μονάδες του νομού.