Συγκρατημένη ανησυχία στο Ίνι Ηρακλείου: μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί στην περιοχή Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο — οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση.

Ενεργό μέτωπο στην περιοχή Ίνι

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας του νομού Ηρακλείου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε αρχικά σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 45 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, που πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

Ώρα εκδήλωσης: ~11:00

~11:00 Μέσα στην περιοχή: 45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 1 ελικόπτερο

45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 1 ελικόπτερο Συνθήκες: ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 5 μποφόρ

Οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική την επιχείρηση, καθώς μεταφέρουν τις φλόγες γρήγορα σε ξηρές εκτάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι φλόγες κινούνται μακριά από κατοικημένες περιοχές, οικίες και κρίσιμες υποδομές, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

"#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π."

Σημειώνεται ότι κυκλοφορούν μικρές διαφορές ως προς τα ακριβή μεγέθη των δυνάμεων στις αναφορές — η επιτόπια εικόνα και οι επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής αναθεωρούνται καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση.

Στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, που θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η έρευνα θεωρείται κρίσιμη, ειδικά ενόψει της αυξημένης επικινδυνότητας σε αγροτικές και δασικές ζώνες το καλοκαίρι.

Παράμετρος Αναφορά Πυροσβέστες 45 Πεζοπόρα τμήματα 2 (3η ΕΜΟΔΕ) Πυροσβεστικά οχήματα 11 Εναέριες δυνάμεις 1 ελικόπτερο Άνεμοι Έως 5 μποφόρ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι αρχές συστήνουν στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα και να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις προς το μέτωπο της φωτιάς. Σε περίπτωση που κατοικίες ή περιουσίες απειληθούν, οι τοπικές αρχές θα εκδώσουν οδηγίες για προληπτική εκκένωση ή ασφαλείς διαδρομές απομάκρυνσης.

Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι:

η ένταση και κατεύθυνση των ανέμων,

η πορεία του μετώπου σε ξηρές καλλιέργειες και υπολείμματα καλαμιών,

η ταχεία επέμβαση των εναέριων και επίγειων μέσων.

Η περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες τοπικές αρχές μόλις υπάρξουν νέες εκτιμήσεις για την πορεία της κατάσβεσης.

Ρεπορτάζ από την περιοχή του Ηρακλείου — ενημέρωση σε εξέλιξη.