Συλλήψεις σε Τρίκαλα και Πήλιο για μικρές ποσότητες κάνναβης — κατασχέσεις από ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ

Αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μικρές ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις την 12η Ιουλίου, με συλλήψεις σε Τρίκαλα και περιοχή του Πηλίου. Δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος των συλληφθέντων.

Στο πλαίσιο ελέγχων που διεξήχθησαν το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν δύο νεαρούς για κατοχή μικροποσοτήτων ακατέργαστης κανναβης — έναν σε περιοχή του Πηλίου και έναν στα Τρίκαλα. Σε κάθε περίπτωση κατασχέθηκε η ναρκωτική ουσία και σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τι έγινε

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου προχώρησαν σε έλεγχο σε περιοχή του Πηλίου, όπου εντόπισαν έναν 23χρονο ημεδαπό. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στα Τρίκαλα, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) συνέλαβαν έναν 26χρονο, καθώς σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατείχε επίσης μια νάιλον συσκευασία με μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία επίσης κατασχέθηκε.

Τοπικές επιπτώσεις και δημόσια ασφάλεια

Οι δύο επιχειρήσεις υπογραμμίζουν τη συστηματική παρουσία και τους στοχευμένους ελέγχους των υπηρεσιών ασφάλειας στην περιοχή. Για τους κατοίκους των Τρικάλων και των γύρω περιοχων, τέτοιοι έλεγχοι σκοπό έχουν την πρόληψη της διακίνησης και την αποτροπή φαινομένων που μπορεί να υπονομεύουν την τοπική ασφάλεια.

Μέθοδοι ελέγχου : Χρήση περιπολιών και ομάδων σε στοχευμένες ώρες.

: Χρήση περιπολιών και ομάδων σε στοχευμένες ώρες. Επιβεβαίωση κατάσχεσης : Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε και στις δύο περιπτώσεις.

: Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε και στις δύο περιπτώσεις. Δικογραφίες: Σχηματίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές σε βάρος των συλληφθέντων.

Πρακτικά για τους κατοίκους

Η παρουσία αστυνομικών ομάδων στην περιοχή υπενθυμίζει στους πολίτες τη σημασία της συνεργασίας με τις αρχές. Κάποια χρήσιμα σημεία:

Σε ύποπτες κινήσεις ή περιστατικά που δημιουργούν ανησυχία, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες.

Η άμεση ενημέρωση των αρχών βοηθά στην ταχύτερη αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Ημερομηνία Περιοχή Ηλικία Υπηρεσία Ενέργεια 12/07/2026 Πήλιο 23 Ο.Π.Κ.Ε. Βόλου Κατάσχεση μικρής ποσότητας κάνναβης, σύλληψη 12/07/2026 Τρίκαλα 26 ΔΙ.ΑΣ. Κατάσχεση μικρής ποσότητας κάνναβης, σύλληψη

Οι συλλήψεις αυτές εντάσσονται στις συνήθεις επιχειρησιακές δράσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέταξαν τις προβλεπόμενες δικογραφίες και προχώρησαν στις εκ του νόμου ενέργειες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, η εξέλιξη αυτή αποτελεί υπενθύμιση της διαρκούς αστυνομικής επιτήρησης στα αστικά κέντρα και σε τουριστικές ή περιαστικές ζώνες, αλλά και της ανάγκης για συνεργασία πολιτών-αρχών προκειμένου να διατηρηθεί η δημόσια τάξη.