Σύλληψη διευθυντή ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζομένου

Αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 61χρονο διευθυντή ύστερα από μήνυση του ανήλικου υπαλλήλου που καταγγέλλει χτυπήματα, εξύβριση και απειλές. Η υπόθεση διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

Συμβάν, καταγγελία και προσαγωγή

Στη σύλληψη του διευθυντή ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου προχώρησαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία που υπέβαλε 16χρονος εργαζόμενος. Ο ανήλικος, σύμφωνα με την καταγγελία, έφερε μάρτυρα στις αρχές και κατήγγειλε ότι ο προϊστάμενός του τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το πρωί της προηγούμενης ημέρας και ο ίδιος ο εργαζόμενος μετέβη το βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου συνοδευόμενος από τους γονείς του για να υποβάλει μήνυση. Οι αστυνομικές υπηρεσίες προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου τη νωρίτερη επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση έχει περάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα και διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

Τοπικές επιπτώσεις και ευρύτερο πλαίσιο

Το περιστατικό εγείρει ζητήματα προστασίας εργαζομένων, ειδικά ανηλίκων, και ελέγχου των εργασιακών συνθηκών στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης. Σε μια περιοχή όπου η θερινή σεζόν εντείνει την απασχόληση, ανάλογες καταγγελίες επιβαρύνουν το τοπικό προφίλ ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Ο καταγγέλλων είναι 16 ετών και αλβανικής καταγωγής.

και αλβανικής καταγωγής. Ο συλληφθείς είναι 61 ετών και διευθυντής της ξενοδοχειακής μονάδας.

και διευθυντής της ξενοδοχειακής μονάδας. Η μήνυση υποβλήθηκε στο Α.Τ. Χερσονήσου και η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τα αίτια.

Δηλώσεις και αντιδράσεις

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, επισημαίνοντας την καταδίκη τέτοιων συμπεριφορών από τον κλάδο.

«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε»

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους

Για τους κατοίκους της Χερσονήσου και τους εργαζόμενους στον τουρισμό, η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για σαφείς διαδικασίες αναφοράς περιστατικών, ενημέρωση εργαζομένων για τα δικαιώματά τους και ενίσχυση των ελέγχων στις επιχειρήσεις που απασχολούν ανηλίκους. Η εμπλοκή της αστυνομίας και της Δικαιοσύνης αποτελεί το πρώτο βήμα για διευκρίνιση των ευθυνών και την προστασία του θύματος.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία καταγγέλλοντα 16 ετών Ηλικία συλληφθέντα 61 ετών Τοποθεσία Χερσόνησος, Δήμος Ηρακλείου

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος. Συνεχής ενημέρωση αναμένεται καθώς προχωρούν οι διαδικασίες της προανάκρισης και οι πιθανές νομικές ενέργειες. Για εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ανάλογες συμπεριφορές, οι κατάλληλες υπηρεσίες και οι συνδικαλιστικοί φορείς μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες αναφοράς περιστατικών.