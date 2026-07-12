Σύλληψη για διακίνηση: κατασχέθηκαν ecstasy και κιλά κάνναβης στην Ημαθία

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν στην Ημαθία έναν ημεδαπό για διακίνηση. Κατασχέθηκαν χάπια ecstasy και συνολικά πάνω από 900 γρ. ακατέργαστης κάνναβης σε οικίες και «καβάτζα». Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Βέροιας.

Σχετικά με την επιχείρηση

Στις 11 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα σε περιοχή της Ημαθίας, στο πλαίσιο δεκαπρόσωπων ερευνών για την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η επιχείρηση κατέληξε σε κατασχέσεις ουσιών και πειστήρια που, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, συνδέονται με παράνομη εμπορία.

Κατασχεθέντες φάκελοι και αντικείμενα

Από την κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: χάπια τύπου ECSTASY, πακέτα με ακατέργαστη κάνναβη και ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, σε χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες.

Είδος Ποσότητα Δισκία ECSTASY 100 Ακατέργαστη κάνναβη (από κατοχή) 581 γρ. Ακατέργαστη κάνναβη (σε «καβάτζα») 360 γρ. Ακατέργαστη κάνναβη (στην οικία του) 4 γρ. και 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο Κινητό τηλέφωνο Κατασχέθηκε

Σημαντικά στοιχεία για τους κατοίκους

Η υπόθεση καταδεικνύει τη δράση τοπικών δικτύων διακίνησης και τη σημασία στοχευμένων ελέγχων από τις αρχές. Οι ποσότητες που βρέθηκαν, ιδίως σε συνδυασμό με τον εντοπισμό καβάτζας, υποδηλώνουν πιθανή διαμοίραση και αποθήκευση για περαιτέρω διακίνηση στην περιοχή.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2026 .

. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας .

. Κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 900 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης αν προστεθούν οι εντοπισμένες ποσότητες.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Βέροιας και της ευρύτερης Ημαθίας, τέτοιες επιχειρήσεις έχουν διπλό αποτέλεσμα: αφενός απομακρύνονται από την κυκλοφορία ουσίες που μπορούν να βλάψουν την κοινότητα, αφετέρου θέτουν σε συναγερμό όσους εμπλέκονται στη διακίνηση. Η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία ενώ οι αστυνομικές έρευνες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συλλήψεις ή κατασχέσεις, εφόσον υπάρχουν διασυνδέσεις με άλλους εμπλεκομένους.

Οι αρχές καλούν τον πολίτη να καταγγέλλει ύποπτες κινήσεις και συνεργάζονται με τη Δικαιοσύνη για την ολοκλήρωση του προανακριτικού έργου.