Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου

Συνελήφθη 61χρονος διευθυντής ξενοδοχείου στον Δήμο Χερσονήσου, μετά από μήνυση ανήλικου εργαζόμενου που καταγγέλλει χτύπημα, εξύβριση και απειλές. Η υπόθεση ερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ. και σχολιάστηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Συνελήφθη 61χρονος μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου

Σε προσαγωγή και στη συνέχεια σύλληψη προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, μετά από καταγγελία που υπέβαλε ανήλικος εργαζόμενος για περιστατικό βίας στον χώρο εργασίας. Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι το συμβάν συνέβη την Τετάρτη 8 Ιουλίου και το ίδιο βράδυ προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου όπου υπέβαλε μήνυση.

Σύμφωνα με την καταγεγραμμένη καταγγελία, ο 61χρονος διευθυντής ξενοδοχείου κατηγορείται πως χτύπησε, εξύβρισε και απείλησε τον ανήλικο. Η σύλληψη έγινε το πρωί της επομένης και η υπόθεση διερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία.

«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε», τόνισε ο Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Η αντίδραση της ομοσπονδίας επισημαίνει τον κοινωνικό και επαγγελματικό αντίκτυπο τέτοιων περιστατικών στον τουριστικό κλάδο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο Δήμος Χερσονήσου όπου η εργασία σε επιχειρήσεις φιλοξενίας είναι ευρύτατη και νεαρές ηλικίες απασχολούνται εποχικά.

Ημερομηνία καταγγελίας : 8 Ιουλίου

: 8 Ιουλίου Κατηγορούμενος : άνδρας, 61 ετών , διευθυντής ξενοδοχείου

: άνδρας, , διευθυντής ξενοδοχείου Καταγγέλλων : ανήλικος εργαζόμενος

: ανήλικος εργαζόμενος Αρχική ενέργεια : κατάθεση μήνυσης στο Α.Τ. Χερσονήσου

: κατάθεση μήνυσης στο Α.Τ. Χερσονήσου Διαίρεση διερεύνησης: υπό την ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ.

Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, το γεγονός εγείρει ζητήματα ασφάλειας στον χώρο εργασίας και προστασίας ανηλίκων που απασχολούνται εποχικά. Η καταγγελία και η άμεση παρέμβαση των αρχών δείχνουν ότι λειτουργούν οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελίας και δικαστικής διερεύνησης, ωστόσο η διερεύνηση των συνθηκών και τυχόν περαιτέρω ευθυνών παραμένει σε εξέλιξη.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Δήμος Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης Καταγγελία Φυσική επίθεση, ύβρεις, απειλές (σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα) Αρχική ενέργεια Υποβολή μήνυσης στο Α.Τ. Χερσονήσου Τρέχουσα κατάσταση Σύλληψη του 61χρονου, υπό διερεύνηση από ΕΛ.ΑΣ.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν τραυματισμούς ή το νομικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί στην υπόθεση. Ο δημόσιος διάλογος για την προστασία των εργαζομένων, και ειδικά των ανηλίκων, καθώς και για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας στην εργασιακή σχέση στον τουριστικό τομέα, αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Η υπόθεση παρακολουθείται από την τοπική αστυνομική διεύθυνση και θα ενημερωθεί η κοινότητα με νεότερα στοιχεία όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα από τις αρμόδιες αρχές.