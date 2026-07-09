Συνελήφθη ένας μετά από θρασύτατη απόπειρα διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στον Λιμένα

Τη νύχτα της 7ης Ιουλίου τέσσερις κουκουλοφόροι προσπάθησαν να παραβιάσουν κοσμηματοπωλείο στον Λιμένα Θάσου. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν δράστη ενώ τρεις αναζητούνται.

Επιχειρησιακή επέμβαση στο κέντρο του Λιμένα

Κινητοποίηση της Αστυνομίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου στον Λιμένα Θάσου, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι επιχείρησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο στην οδό Αρχαιολογικής Σχολής, σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, οι δράστες είχαν προηγουμένως κλέψει ένα ακριβό αγροτικό όχημα από την περιοχή της Παναγίας και με αυτό μετέβησαν στο σημείο. Ο οδηγός έμεινε στο αυτοκίνητο ενώ οι υπόλοιποι, καλυμμένοι με κουκούλες, προσέγγισαν την πίσω πλευρά του καταστήματος με σκοπό τη διάρρηξη.

Γείτονες που αντιλήφθηκαν την παρουσία τους ειδοποίησαν την Αστυνομία. Δύο αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα με συμβατικό όχημα. Ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος τράπηκε σε φυγή, ενώ οι τρεις συνεργοί άρχισαν να διαφεύγουν πεζοί στα στενά του Λιμένα. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τελικά τον έναν από αυτούς σε κοντινή οδό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο τοπικό τμήμα όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υπήκοο Βουλγαρίας με βαρύ ποινικό παρελθόν στη χώρα του. Οι υπόλοιποι τρεις δράστες δεν έχουν εντοπιστεί και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ημερομηνία περιστατικού: 7 Ιουλίου (ξημερώματα)

7 Ιουλίου (ξημερώματα) Αριθμός δραστών: 4 (1 συλληφθείς, 3 αναζητούνται)

4 (1 συλληφθείς, 3 αναζητούνται) Τόπος: οδός Αρχαιολογικής Σχολής, Λιμένας Θάσου

οδός Αρχαιολογικής Σχολής, Λιμένας Θάσου Αντικείμενο κλοπής: πανάκριβο αγροτικό όχημα (αποκτήθηκε προηγουμένως στην Παναγία)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλεμμένο όχημα εγκαταλείφθηκε στον περιφερειακό του Λιμένα και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες το είχαν κλειδώσει επιμελώς πριν το αφήσουν πίσω. Το γεγονός ότι ο ένας δράστης δεν έφερε όπλο συνηγορεί στο ότι η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χωρίς ανταλλαγή πυροβολισμών, παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Σκηνές από χολιγουντιανή ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στον Λιμένα της Θάσου.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής η υπόθεση εγείρει ζητήματα ασφάλειας στον πυρήνα του Λιμένα, ειδικά σε ώρες που καταστήματα και επιχειρήσεις ενδέχεται να είναι κλειστά. Η εγγύτητα του συμβάντος στο αστυνομικό τμήμα προκαλεί επίσης ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο δράσης των δραστών και την ταχύτητα αντίδρασης στις κλήσεις πολιτών.

Οι αρχές καλούν όποιον έχει σχετικές πληροφορίες ή ύποπτες μαρτυρίες για την κίνηση οχημάτων και προσώπων τις κρίσιμες ώρες κοντά στην οδό Αρχαιολογικής Σχολής, να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα Λιμένα Θάσου. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπολοίπων τριών εμπλεκομένων.