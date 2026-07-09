Συνελήφθη ημεδαπός στην Άρτα για οργανωμένη φυτεία κάνναβης — κατασχέσεις φυτών και ποσότητας στο σπίτι

Με επιτήρηση της Αστυνομίας εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε οργανωμένη φυτεία σε χωριό της Άρτας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά την κατάσχεση φυτών και ποσοτήτων κάνναβης.

Επιχείρηση της Δίωξης και σύλληψη στην επαρχία

Από επίμονη παρακολούθηση της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας εντοπίστηκε σε χωριό της περιοχής οργανωμένη καλλιέργεια κάνναβης, που οδήγησε στη σύλληψη του υπεύθυνου κατά τη διάρκεια της φροντίδας των φυτών. Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς επεισόδια και με άμεση κατάσχεση των ευρημάτων.

Στον χώρο της φυτείας εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 20 δενδρύλλια κάνναβης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες.

Αποτελέσματα των ερευνών

Από την έρευνα στο σπίτι του καλλιεργητή προέκυψαν τα εξής ευρήματα που κατασχέθηκαν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία:

114 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ακατέργαστης κάνναβης 161,30 γραμμάρια κλάδων δενδρυλλίων σε στάδιο αποξήρανσης

κλάδων δενδρυλλίων σε στάδιο αποξήρανσης 20 εκριζωμένα δενδρύλλια από τη φυτεία

Είδος Ποσότητα Δενδρύλλια 20 Ακατέργαστη κάνναβη 114 γρ. Κλάδοι σε αποξήρανση 161,30 γρ.

Δικαστική διαδικασία και συνέπειες για την περιοχή

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, όπου και θα υποβληθούν τα σχετικά δικονομικά έγγραφα. Η υπόθεση θα απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για ενδεχόμενες συναφείς δραστηριότητες ή διασυνδέσεις.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό υπογραμμίζει την παρουσία οργανωμένων καλλιεργειών σε αγροτικές ζώνες και την ανάγκη συνεργασίας με τις αστυνομικές αρχές για τυχόν ενδείξεις σε ιδιοκτησίες ή κοινοχρήστους χώρους. Η έγκαιρη παρέμβαση της Δίωξης απέτρεψε πιθανή περαιτέρω διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων.

Η αστυνομική παρουσία και οι έλεγχοι σε περιοχές της υπαίθρου παραμένουν κρίσιμοι για τη διαφύλαξη της τοπικής ασφάλειας, ενώ η προσοχή των πολιτών στην αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό αντίστοιχων φαινομένων.