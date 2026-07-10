Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων στην Καστοριά για την εβδομάδα 13–19 Ιουλίου

Η Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε τα σημεία και τις ώρες όπου θα βρίσκονται οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για την περίοδο 13–19/7/2026.

Πού θα βρεθούν οι ΚΑΜ στην ενότητα Καστοριάς

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας δημοσιοποίησε τα προγραμματισμένα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (ΚΑΜ) για την εβδομάδα από 13 έως 19 Ιουλίου 2026. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει σημεία και ώρες παρουσίας σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα. Για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, τα δρομολόγια που δημοσιεύτηκαν αφορούν ειδικά την Δευτέρα 13/7 (απόγευμα-βράδυ) και την Τρίτη 14/7 (πρωί).

Η παρουσία των ΚΑΜ σε χωριά του νομού έχει στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε μικρές τοπικές κοινότητες, την παροχή υπηρεσιών και ενημέρωσης στους πολίτες και την άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα όπου απαιτείται. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για κατοίκους απομακρυσμένων οικισμών που δεν έχουν καθημερινή πρόσβαση σε σταθερά αστυνομικά τμήματα.

Λεπτομέρειες δρομολογίου για την Καστοριά

Ημέρα Ώρες Σημεία Δευτέρα 13/07/2026 15:00–22:00 Καστοριά – Δισπηλιό – Μαυροχώρι – Πολυκάρπη – Τοιχιό – Μεταμόρφωση – Φωτεινή – Σταυροπόταμος – Μελισσότοπος – Βασιλειάδα – Βέργα – Κλεισούρα – Λιθιά – Κορησός – Αμπελόκηποι – Μηλίτσα – Κωσταράζι – Βογατσικό – Γέρμας – Δισπηλιό – Καστοριά Τρίτη 14/07/2026 09:00–15:00 Καστοριά – Δενδροχώρι – Ιεροπηγή – Αγία Κυριακή – Οινόη – Άνω και Κάτω Πτεριά – Πολυάνεμος – Καλοχώρι – Τσάκωνη – Πεντάβρυσος – Ομορφοκκλησιά

Οι αναφερόμενες ώρες είναι οι χρονικές περιόδοι κατά τις οποίες τα συνεργεία της Αστυνομίας θα κινούνται στα προαναφερόμενα χωριά. Οι κάτοικοι μπορούν να αξιοποιήσουν την παρουσία των ΚΑΜ για καταγγελίες, ενημέρωση ή έκτακτες ανάγκες που απαιτούν αστυνομική συνδρομή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι ΚΑΜ εξυπηρετούν κυρίως απομακρυσμένες και αγροτικές κοινότητες όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφαλείας είναι περιορισμένη.

Για επείγοντα περιστατικά παραμένει σε ισχύ το πανελλαδικό 112 και οι τοπικές τηλεφωνικές γραμμές της Ελληνικής Αστυνομίας.

και οι τοπικές τηλεφωνικές γραμμές της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για επιβεβαίωση ωρών ή επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΚΑΜ.

Η εβδομαδιαία κυκλοφορία των Κινητών Μονάδων αποτελεί τμήμα της ευρύτερης προσπάθειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης για αυξημένη παρουσία σε περιοχές με μειωμένη αστυνόμευση. Η ενημέρωση για τα δρομολόγια βοηθά στην καλύτερη οργάνωση των τοπικών κοινωνιών και στην ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας.

Για πλήρη λίστα δρομολογίων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και αναλυτικές στάσεις, η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.