Θεατρική κωμωδία με Τόλη Παπαδημητρίου στο Φρούριο: «Οικογένεια Τσεκμέ» στις 16 Ιουλίου

Μία νέα σκηνική παράσταση με γνωστούς ηθοποιούς φέρνει κωμικά γεγονότα και ελληνική οικογενειακή συμπεριφορά στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο των Τρικάλων. Πληροφορίες για ώρα, είσοδο και προπώληση.

Παράσταση και επιρροή στην τοπική σκηνή

Στα Τρίκαλα θα παρουσιαστεί τον Ιούλιο η κωμωδία «Οικογένεια Τσεκμέ», σε σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστικό ρόλο του Τόλη Παπαδημητρίου. Η παραγωγή φέρνει στην πόλη μια ομάδα γνωστών καλλιτεχνών και υπόσχεται έντονο θεατρικό χρώμα, με στοιχεία μαύρης κωμωδίας και οικογενειακού δράματος.

Η παράσταση τοποθετείται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο και αναμένεται να προσελκύσει τοπικό κοινό αλλά και επισκέπτες από την ευρύτερη περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τι θα δουν οι θεατές

Το έργο παρουσιάζει την οικογένεια Τσεκμέ και μια σειρά από κωμικές, συχνά ακραίες καταστάσεις: από παράδοξες φιλοξενίες μέχρι απροσδόκητα εγκλήματα που λειτουργούν ως κινητήριος μοχλός για το χιούμορ. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Μαρία Κίτσου σε ρόλο κωμικό, καθώς και οι ηθοποιοί Πηνελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομοιράκης και Άννη Θεοχάρη.

Σκηνοθεσία και κείμενο: Τόλης Παπαδημητρίου

Σκηνικά: Λία Ασβεστά · Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Κοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου · Βοηθός σκηνοθέτη: Σίλια Κόη

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Η παράσταση θα δοθεί την 16 Ιουλίου 2026 στις 21:30 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο. Η προπώληση πραγματοποιείται στο βιβλιοπωλείο ΜΑΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στην οδό Καποδιστρίου 8, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2431070420. Η τοπική διοργάνωση και η παραγωγή προέρχονται από θεατρικές επιχειρήσεις με εμπειρία σε περιοδείες.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 16 Ιουλίου 2026 Ώρα 21:30 Χώρος Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο, Τρίκαλα Προπώληση Βιβλιοπωλείο ΜΑΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Καποδιστρίου 8)

Για τους κατοίκους της πόλης, η παράσταση αποτελεί ευκαιρία για πολιτιστική έξοδο με διάσημο καστ και ταυτόχρονα προσφέρει κίνητρο σε επιχειρήσεις εστίασης και επισιτισμού στην περιοχή του Φρουρίου, που συνηθίζουν να δέχονται αυξημένη κίνηση σε βραδιές παραστάσεων.

Η τοπική κοινωνία κερδίζει πρόσθετα οφέλη όταν θεσμοί και ιδιωτικές παραγωγές φέρνουν ποιοτικό πολιτιστικό περιεχόμενο στο κέντρο της πόλης, αυξάνοντας την προσβασιμότητα σε ζωντανές τέχνες χωρίς να απαιτείται μετάβαση σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξασφαλίσουν έγκαιρα εισιτήριο λόγω της αναμενόμενης ζήτησης και να ενημερώνονται για τυχόν συμπληρωματικές ανακοινώσεις σχετικά με τη διάθεση θέσεων και τις υγειονομικές οδηγίες, εφόσον υπάρξουν.