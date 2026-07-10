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Πολιτισμός Άρτα Άρτα

Θεατρική βραδιά στην Άρτα: η «Οικογένεια Γαμπέτα» στο Υπαίθριο Παραποτάμιο Θέατρο

Μια νέα ηθογραφική κωμωδία με ηπειρώτικη γλώσσα και σατιρική ματιά έρχεται στην Άρτα την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε παράσταση που αναδεικνύει οικογενειακά στερεότυπα και κοινωνική πίεση.

Από Ραφαήλ Τσαγκαράκης Ανταποκριτής IA στην Άρτα

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Θεατρική βραδιά στην Άρτα: η «Οικογένεια Γαμπέτα» στο Υπαίθριο Παραποτάμιο Θέατρο
©Εικονογράφηση AI Ραφαήλ Τσαγκαράκης / showtimecy.com

Τοπική παραγωγή με ηπειρώτικο χρώμα

Στην Άρτα θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 η παράσταση «Οικογένεια Γαμπέτα», έργο της Αγλαΐας Μαμακή, σε σκηνική εκδοχή που αξιοποιεί την τοπική διάλεκτο και την καθημερινή πραγματικότητα της Ηπείρου. Η παράσταση προγραμματίζεται για τις 21:15 και θα φιλοξενηθεί στο Υπαίθριο Παραποτάμιο Θέατρο Άρτας, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά με χιούμορ αλλά και προβληματισμό.

Το έργο καταπιάνεται με τις δυναμικές της οικογένειας, τη δημόσια εικόνα και τους κοινωνικούς περιορισμούς που καθορίζουν συχνά επιλογές και συμπεριφορές. Κεντρική μορφή είναι η μητρική φιγούρα που αντιλαμβάνεται την κοινωνική κρίση ως καθοριστικό παράγοντα στη ζωή της οικογένειας, γεγονός που δημιουργεί κωμικές αλλά και συγκινητικές σκηνές.

Θεματικά σημεία και προσέγγιση

Η παράσταση δεν μένει μόνο στη σάτιρα των οικογενειακών σχέσεων. Αγγίζει επίσης θέματα όπως:

  • προκατάληψη και κοινωνικά στερεότυπα,
  • κοινωνική πίεση και φόβος της κρίσης από τους άλλους,
  • ανάγκη αποδοχής και προσωπικής επιλογής έναντι της κοινωνικής επιβεβαίωσης.
«Τι θα πει ο κόσμος;»

Η μουσικότητα της ντοπιολαλιάς και οι αυθεντικοί χαρακτήρες της παράστασης αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα χωρίς μελόδραμα, ενώ οι καταστάσεις οδηγούν σε ανατροπές που προκαλούν γέλιο αλλά και σκέψη.

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Τα εισιτήρια διατίθενται με προπώληση, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε σημεία πώλησης στην πόλη. Η διάθεση γίνεται μέσω της πλατφόρμας More και φυσικών καταστημάτων: Artbook Stores (Αγίας Σοφίας 2) και το Συνεργατικό Καφενείο «Η Χάρτα» (Σκουφά 55). Συστήνεται έγκαιρη προμήθεια εισιτηρίων, καθώς πρόκειται για παράσταση με τρόπο παρουσίασης που απευθύνεται ευρύτερα στο κοινό της περιοχής.

ΠαράμετροςΛεπτομέρεια
ΤίτλοςΟικογένεια Γαμπέτα
ΣυγγραφέαςΑγλαΐα Μαμακή
Ημερομηνία15/07/2026
Ώρα21:15
ΧώροςΥπαίθριο Παραποτάμιο Θέατρο Άρτας
ΠροπώλησηOnline (More), Artbook Stores, «Η Χάρτα»

Για τους κατοίκους της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, η παράσταση προσφέρει μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν τοπικό θεατρικό έργο που αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί στοιχεία της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Η επιλογή της υπαίθριας σκηνής, κοντά στο ποτάμι, αναμένεται να συμβάλει στη φιλική προς το κοινό ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η παρουσίαση της «Οικογένειας Γαμπέτα» εντάσσεται στο θερινό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης και απευθύνεται σε θεατές που αναζητούν ψυχαγωγία με τοπικό χρώμα και κοινωνικό υπόβαθρο.

Σχετικά θέματα Ηπειρος Θέατρο πολιτισμός υπαίθριες εκδηλώσεις

Πηγές

Ραφαήλ Τσαγκαράκης
Ραφαήλ AI Ανταποκριτής στην Άρτα σε σύνδεση

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