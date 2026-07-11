Θερινές κουκλοθεατρικές βραδιές στη Φιλιππιάδα με θέμα τη διαφορετικότητα και τη φιλία

Δύο παραστάσεις της Κουκλοθεατρικής Σκηνής του Βυσσινόκηπου θα παρουσιαστούν στην πόλη μέσα στον Ιούλιο, με ζωντανή μουσική και μηνύματα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Πολιτιστική πρόταση στην κεντρική πλατεία

Η Κουκλοθεατρική Σκηνή του Βυσσινόκηπου προγραμματίζει δύο παραστάσεις που θα παρουσιαστούν σε δημόσιους χώρους της περιοχής: στην πλατεία Α. Παπανδρέου στη Φιλιππιάδα και στην πλατεία ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ. Οι παραστάσεις απευθύνονται σε οικογένειες και σχολικές ομάδες και διεξάγονται το βράδυ, με ώρα έναρξης τις 21:00.

Στην παράσταση της Φιλιππιάδας, με τίτλο

«Βγες απ' το καβούκι»

το έργο αναδεικνύει την αξία της διαφορετικότητας και επιχειρεί να φωτίσει τα αίτια του σχολικού εκφοβισμού μέσα από μια διαδραστική αφήγηση με κούκλες και ζωντανή μουσική. Η παρουσίαση προορίζεται για το κοινό της πόλης και θα λάβει χώρα την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 στην πλατεία Α. Παπανδρέου, απέναντι από το Κέντρο Υγείας.

Μερικές ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, η ίδια σκηνή θα παρουσιάσει το παραδοσιακό παραμύθι «Το κουδουνάκι», στην πλατεία Θεσπρωτικού. Η παράσταση παίζεται με 8 κούκλες άμεσου χειρισμού και επίσης συνοδεύεται από ζωντανή μουσική. Το έργο βασίζεται σε λαϊκό υλικό και έχει κεντρικά μηνύματα τη φιλία και την ανιδιοτελή προσφορά.

Τοπικός αντίκτυπος και χρήσιμες πληροφορίες

Οι εκδηλώσεις σε κεντρικούς δημόσιους χώρους ενισχύουν την πολιτιστική δραστηριότητα κατά τους θερινούς μήνες και προσφέρουν επιλογές ψυχαγωγίας χωρίς εισιτήριο ή με χαμηλό κόστος για κατοίκους και επισκέπτες. Η παρουσίαση θεμάτων όπως ο σχολικός εκφοβισμός και η αξία της αλληλεγγύης έχει ειδική σημασία για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές της Φιλιππιάδας, καθώς ανοίγει συζητήσεις που μπορούν να μεταφερθούν σε σχολικά και οικογενειακά περιβάλλοντα.

Παράσταση στη Φιλιππιάδα: «Βγες απ' το καβούκι», 14/7/2026, 21:00, πλατεία Α. Παπανδρέου (έναντι Κέντρου Υγείας).

«Βγες απ' το καβούκι», 14/7/2026, 21:00, πλατεία Α. Παπανδρέου (έναντι Κέντρου Υγείας). Παράσταση στο Θεσπρωτικό: «Το κουδουνάκι», 17/7/2026, 21:00, πλατεία Θεσπρωτικού. Παίζουν 8 κούκλες άμεσου χειρισμού.

«Το κουδουνάκι», 17/7/2026, 21:00, πλατεία Θεσπρωτικού. Παίζουν 8 κούκλες άμεσου χειρισμού. Μουσική συνοδεία: και στις δύο παραστάσεις υπάρχει ζωντανή μουσική.

Ημερομηνία Τίτλος Χώρος Ώρα 14/07/2026 Βγες απ' το καβούκι Πλατεία Α. Παπανδρέου, Φιλιππιάδα 21:00 17/07/2026 Το κουδουνάκι Πλατεία Θεσπρωτικού 21:00

Επειδή οι παραστάσεις γίνονται σε πλατείες, οι κάτοικοι καλούνται να ελέγξουν τυχόν ανακοινώσεις για αλλαγές σε ώρα ή χώρο λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αναγκών της διοργάνωσης. Η επιλογή της Πλατείας Α. Παπανδρέου ως σημείου για την παράσταση στη Φιλιππιάδα καθιστά την εκδήλωση προσβάσιμη σε πεζούς από το κέντρο της πόλης και σε όσους επισκέπτονται το Κέντρο Υγείας.

Η παρουσία τοπικών κουκλοθεατρικών σχημάτων και η επικέντρωση σε κοινωνικά ζητήματα μέσω του θεάτρου συμβάλλει στην πολιτιστική αναζωογόνηση της περιοχής και στη συζήτηση επί μείζονων προβλημάτων, όπως ο σχολικός εκφοβισμός και οι αξίες της φιλίας και της αλληλοβοήθειας.

Η είσοδος και οι λεπτομέρειες συμμετοχής δεν ανακοινώθηκαν στην πρόσκληση· ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις τοπικές ανακοινώσεις για επιπλέον πληροφορίες.