Θερινή παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο» στο Φρούριο: πολιτική κωμωδία με γνωστούς ηθοποιούς

Στις 12 Ιουλίου, στις 21:00, το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο «Φρούριο» φιλοξενεί την ποπ πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη, με βασικούς πρωταγωνιστές γνωστά ονόματα του ελληνικού θεάτρου. Πληροφορίες για εισιτήρια και ομαδικές κρατήσεις.

Πότε και πού

Η παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο», έργο του Άκη Δήμου, θα παρουσιαστεί στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο «Φρούριο» των Τρικάλων την 12η Ιουλίου στις 21:00. Πρόκειται για παραγωγή που εντάσσεται στην καλοκαιρινή περιοδεία του 2026 και απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό της πόλης.

Τι θα δουν οι θεατές

Η παράσταση κινείται στη σφαίρα της πολιτικής σάτιρας με ποπ αισθητική. Στο κέντρο της πλοκής βρίσκονται πρόσωπα της δημόσιας ζωής — ένας υπουργός και η σύζυγός του, ένα στέλεχος της αντιπολίτευσης, μια φιλόδοξη συγγραφέας και ένας νεαρός δημοσιογράφος — ενώ μια επέτειος γάμου μετατρέπεται σε αφορμή για αποκαλύψεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Η παράσταση σχολιάζει τις «γκρίζες ζώνες» της πολιτικής με χιουμοριστική και πολύχρωμη προσέγγιση.

Συντελεστές και πρωταγωνιστές

Συγγραφέας: Άκης Δήμου

Άκης Δήμου Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας & Αιμίλιος Χειλάκης

Μανώλης Δούνιας & Αιμίλιος Χειλάκης Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Μαρία Φιλίππου Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Αλεξία Θεοδωράκη Μουσική / Ηχητικός Σχεδιασμός: Κώστας Νικολόπουλος

Κώστας Νικολόπουλος Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Νίκος Σωτηρόπουλος Βοηθοί: Θάνος Χατζόπουλος (σκηνοθεσία), Νεκταρία Ηλιάκη (σκηνογραφία)

Θάνος Χατζόπουλος (σκηνοθεσία), Νεκταρία Ηλιάκη (σκηνογραφία) Φωτογραφίες / Trailer: Έφη Καρανικόλα

Έφη Καρανικόλα Ερμηνείες: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης

Πρακτικές πληροφορίες

Τα εισιτήρια διατίθενται με τους εξής όρους:

Τρόπος αγοράς Τιμή Φυσικά σημεία πώλησης / more.com 18€ Ταμείο την ημέρα της παράστασης 22€

Για ομαδικές κρατήσεις υπάρχουν διαθέσιμα τηλέφωνα και ώρες επικοινωνίας με το αντίστοιχο τμήμα. Στοιχεία επικοινωνίας για την περιοδεία περιλαμβάνουν υπεύθυνους οργάνωσης και διεύθυνσης περιοδείας, με τηλέφωνα και email που έχουν δοθεί για πληροφορίες και κρατήσεις.

Τι σημαίνει για τα Τρίκαλα

Η παρουσία παραγωγής με γνωστό καστ στο Φρούριο ενισχύει το θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης και προσφέρει επιλογή ψυχαγωγίας για κατοίκους και επισκέπτες. Η παράσταση αναμένεται να προσελκύσει θεατές από την ευρύτερη περιοχή, με θετικό αντίκτυπο στην τοπική εστίαση και τις μικρές επιχειρήσεις γύρω από τον χώρο του θεάτρου τις βραδιές παραστάσεων.

Χρήσιμες σημειώσεις

Η παράσταση εντάσσεται στην καλοκαιρινή περιοδεία 2026.

Συνιστάται έγκαιρη αγορά εισιτηρίων σε φυσικά σημεία ή μέσω της πλατφόρμας για αποφυγή εξαντλήσεων στο ταμείο.

Για ομαδικές κρατήσεις υπάρχει ξεχωριστό τμήμα με συγκεκριμένα ωράρια επικοινωνίας.

Η παράσταση προσφέρει στο κοινό των Τρικάλων την ευκαιρία να δει από κοντά μια σύγχρονη θεατρική πρόταση με πολιτικό σχόλιο και αξιόλογες ερμηνείες. Οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται για θέατρο και πολιτιστικές βραδιές καλούνται να ενημερωθούν και να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήρια τους.