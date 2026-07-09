Τηλεφωνική απάτη στην Καβάλα: ηλικιωμένη απέδωσε χρήματα και κοσμήματα μετά από «έλεγχο»

Δικογραφία σχηματίστηκε για δύο ημεδαπούς μετά από τηλεφώνημα σε ηλικιωμένη που υποστήριξαν ότι είναι ο λογιστής της και απέσπασαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Απατηλές κλήσεις και απώλεια περιουσίας — τι συνέβη

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας εξιχνίασαν περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μίας ηλικιωμένης κατοίκου της πόλης, που έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι δράστες επικοινώνησαν με το θύμα, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως τον λογιστή της.

Με το πρόσχημα ότι απαιτείται έλεγχος και καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων της προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την εφορία, κατάφεραν να την πείσουν να τους παραδώσει μεγάλο μέρος της περιουσίας της. Η ηλικιωμένη παρέδωσε χρηματικό ποσό, καθώς και χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή, αντιλαμβανόμενη στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα οργανωμένης απάτης.

Ενέργειες της Αστυνομίας και νομική εξέλιξη

Μετά την έρευνα, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, το οποίο προχώρησε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συμβουλές προς τους πολίτες

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει να επιδεικνύουν προσοχή, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και τα μέλη των οικογενειών τους, απέναντι σε τηλεφωνήματα από άγνωστους που επικαλούνται λογιστές, δημόσιες υπηρεσίες ή άλλες αρχές και ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή προσωπικά δεδομένα. Χρήσιμες πρακτικές είναι:

Να μην παραδίδονται χρήματα ή αντικείμενα σε άγνωστα πρόσωπα χωρίς επαλήθευση.

Να κλείνουν το τηλέφωνο και να επικοινωνούν απευθείας με συγγενικό πρόσωπο ή την υπηρεσία που επικαλούνται οι καλούντες.

Να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία σε περίπτωση υποψίας απάτης.

Τοπικός αντίκτυπος

Τέτοιου τύπου υποθέσεις αναζωπυρώνουν την ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Καβάλας, ειδικά μεταξύ των ηλικιωμένων και των φροντιστών τους. Εκτός από την υλική ζημία, οι επιθέσεις αυτές προκαλούν και ψυχολογικό κόστος, μειώνοντας το αίσθημα ασφάλειας. Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση επισημαίνει την ανάγκη ενημέρωσης και εγρήγορσης καθώς και τον ρόλο των οικογενειών στη φροντίδα των ευάλωτων μελών.

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