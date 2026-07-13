Το κωμικό έργο «Οικογένεια Τσεκμέ» ζωντανεύει στο Φρούριο των Τρικάλων

Μια νέα κωμωδία με γνωστούς πρωταγωνιστές ανεβαίνει στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο «Φρούριο» στις 16 Ιουλίου. Πρακτικές πληροφορίες για ώρα και προπώληση εισιτηρίων.

Θέατρο στο Φρούριο: παράσταση που υπόσχεται γέλιο

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 21:30, το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο «Φρούριο» των Τρικάλων φιλοξενεί την παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ». Πρόκειται για έργο που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Τόλης Παπαδημητρίου και φέρνει στη σκηνή μία σειρά από κωμικά πρόσωπα και περιστατικά με σατιρική ματιά πάνω στην ελληνική οικογένεια και την καθημερινή κοινωνική τρέλα.

Η παράσταση συνδυάζει στοιχεία αστυνομικής πλοκής, παράξενες συγκυρίες και χαρακτήρες που κινούνται σε κλίμα ακραίας κωμικής υπερβολής. Στο ρόστερ περιλαμβάνονται η Μαρία Κίτσου σε κωμικό ρόλο, καθώς και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, ενώ στους συντελεστές συναντάμε σκηνικά, φωτισμούς και κοστούμια από καταξιωμένους επαγγελματίες.

Για τους κατοίκους των Τρικάλων η παράσταση είναι μια ευκαιρία συλλογικής εξόδου στο κέντρο της πόλης, σε ένα ανοιχτό χώρο με περιορισμένες θέσεις. Η διοργάνωση προέρχεται από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη και η παραγωγή αναλαμβάνει την οργανωτική υποστήριξη της παράστασης.

Ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2026

16 Ιουλίου 2026 Ώρα έναρξης: 21:30

21:30 Τόπος: Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο «Φρούριο», Τρίκαλα

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο «Φρούριο», Τρίκαλα Προπώληση: Βιβλιοπωλείο «ΜΑΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», Καποδιστρίου 8, τηλ. 2431070420

Η θεατρική παράσταση περιλαμβάνει ποικιλία στοιχείων που απευθύνονται σε ενήλικο κοινό: σατιρικά διαλόγια, αναφορές στην ποπ κουλτούρα και σκηνές που στηρίζονται στην ένταση του κωμικού. Για το κοινό των Τρικάλων είναι χρήσιμο να προμηθευτεί τα εισιτήρια νωρίς, δεδομένου ότι το υπαίθριο θέατρο έχει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και οι παραγωγές με γνωστούς ηθοποιούς συγκεντρώνουν μεγάλη προσέλευση.

Στοιχείο Πληροφορία Παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ» Σκηνοθεσία / Κείμενο Τόλης Παπαδημητρίου Κύριοι ηθοποιοί Μαρία Κίτσου, Τόλης Παπαδημητρίου και άλλοι Προπώληση Βιβλιοπωλείο ΜΑΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Καποδιστρίου 8)

Ο τοπικός θεατρόφιλος πληθυσμός θα βρει στην παράσταση μια ευκαιρία ψυχαγωγίας που συνδυάζει κωμικά στιγμιότυπα με μια μικρή δόση «εγκλήματος» ως αφηγηματικό μοχλό. Η διοργάνωση υπενθυμίζει ότι, λόγω υπαίθριου χαρακτήρα, οι θεατές θα πρέπει να φροντίσουν για κατάλληλη ένδυση και άνεση, ειδικά αν οι βραδιές είναι δροσερές. Επίσης, καλό είναι να ελέγξουν εκ των προτέρων τη διαθεσιμότητα θέσεων στην προπώληση.

Η παρουσία θεατρικών παραστάσεων στην πόλη ενισχύει την πολιτιστική δραστηριότητα του καλοκαιριού και προσφέρει στους κατοίκους επιλογές για βραδινή ψυχαγωγία χωρίς μεγάλη μετακίνηση. Η «Οικογένεια Τσεκμέ» έρχεται στα Τρίκαλα με στόχο να προσελκύσει ένα ευρύ κοινό που αναζητεί κωμωδία και ανεβασμένη διάθεση.