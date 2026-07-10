Το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει στα Τρίκαλα τον «Ματωμένο Γάμο» τον Αύγουστο

Στις 31 Αυγούστου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρουρίου το κλασικό έργο του Federico García Lorca σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, με μουσική Διονύση Τσακνή. Παράσταση που εντάσσεται στις φετινές επετειακές εκδηλώσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Παράσταση και τόπος

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 21:00, το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρουρίου στα Τρίκαλα θα φιλοξενήσει την παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου του κλασικού έργου «Ματωμένος Γάμος» του Federico García Lorca. Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα της θεατρικής σαιζόν και παρουσιάζει στοιχεία που ενδιαφέρουν τους κατοίκους και τους θεατρόφιλους της περιοχής.

Δημιουργική ομάδα και χαρακτηριστικά

Η δουλειά υπογράφεται καλλιτεχνικά από τον Κώστα Τσιάνο, που έχει την ευθύνη της σκηνοθεσίας και της διαμόρφωσης των τραγουδιστικών στίχων, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Γιώργος Ζιάκας. Τη μουσική σύνθεση έχει αναλάβει ο Διονύσης Τσακνής. Η μετάφραση του κειμένου αναφέρεται στον Ερρίκο Μπελιέ και τον Κώστα Τσιάνο, σύμφωνη με την παράδοση να προσεγγίζεται το έργο με σεβασμό στην ποιότητα του πρωτοτύπου.

Θεματικό πλαίσιο και προσέγγιση

Το έργο αντλεί από ένα πραγματικό περιστατικό στην ισπανική ύπαιθρο και θέτει επί τάπητος ζητήματα όπως ο απαγορευμένος έρωτας, οι κώδικες τιμής, οι οικογενειακές συγκρούσεις και η κοινωνική καταπίεση των γυναικών. Στην προτεινόμενη προσέγγιση, η παράσταση συνδέει την παραδοσιακή ραχοκοκαλιά του δράματος με στοιχεία που παραπέμπουν σε αρχαιοελληνική τραγωδία και σε λαϊκά ήθη: τη σκηνική χρήση της φύσης και των συμβόλων («Σελήνη», «Θάνατος») ως καταλυτικών στοιχείων στην εξέλιξη της πλοκής.

Ημέρα/ώρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, 21:00

Δευτέρα 31 Αυγούστου, 21:00 Τόπος: Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρουρίου, Τρίκαλα

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρουρίου, Τρίκαλα Βασικοί συντελεστές: Σκηνοθεσία Κ. Τσιάνος, μουσική Δ. Τσακνής, Σκηνικά/Κοστούμια Γ. Ζιάκας

Επετειακό και τοπικό ενδιαφέρον

Η παραγωγή αποκτά πρόσθετο συμβολισμό για την τοπική κοινότητα καθώς συμπίπτει με κρίσιμες επετείους: τη φετινή χρονιά το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, ενώ συμπληρώνονται και 90 χρόνια από τον θάνατο του Lorca. Αυτή η συνύπαρξη επετειακών στοιχείων δίνει στην παρουσίαση έναν χαρακτήρα αναστοχασμού πάνω στην πορεία της θεατρικής παραγωγής στην περιοχή και στην διαχρονία κειμένων που αναμετρούνται με την κοινωνική πραγματικότητα.

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Τα εισιτήρια διατίθενται νωρίτερα μέσω δικτύων προπώλησης και στα φυσικά σημεία πώλησης της πόλης. Η επιλογή του Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Φρουρίου εξασφαλίζει πρόσβαση για θεατές της πόλης αλλά και επισκέπτες, ωστόσο συνιστάται η έγκαιρη αγορά θέσεων λόγω περιορισμένου χώρου σε υπαίθριες αίθουσες.

Στοιχείο Πληροφορία Παράσταση «Ματωμένος Γάμος» του Federico García Lorca Ημερομηνία/Ώρα 31/08, 21:00 Τοποθεσία Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρουρίου, Τρίκαλα Κύριοι συντελεστές Κ. Τσιάνος (σκηνοθεσία), Δ. Τσακνής (μουσική), Γ. Ζιάκας (σκηνικά/κοστούμια)

Για τους κατοίκους της περιοχής, η παράσταση αποτελεί ευκαιρία τόσο πολιτιστικής ψυχαγωγίας όσο και δημόσιας συζήτησης για τον ρόλο της παράδοσης, των κοινωνικών κανόνων και της τέχνης στην περιφέρεια. Η παρουσία μιας έμπειρης δημιουργικής ομάδας από το Θεσσαλικό Θέατρο σε υπαίθριο χώρο της πόλης ενισχύει την τοπική πολιτιστική ατζέντα και μπορεί να προσελκύσει κοινό από όμορους δήμους, με θετικές επιπτώσεις και για τη νυχτερινή κίνηση στην πόλη.