Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Λαγανά — κατασχέθηκαν όπλο και μεγάλο ποσό

Στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης στο Λαγανά συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί και ένας ημεδαπός. Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, αντικείμενα όπλων, οχήματα και το ποσό των 19.485 ευρώ.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Λαγανά

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Λαγανά. Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Τετάρτης 8 και το πρωινό της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 24 ετών και έναν 23χρονο ημεδαπό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Κατασχεθέντα αντικείμενα και στοιχεία της έρευνας

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και ποσά, που τώρα αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω προανάκρισης. Ανάμεσα στα κατάσχετα περιλαμβάνονται τόσο ναρκωτικά όσο και αντικείμενα που σχετίζονται με τη δράση της συμμορίας.

Στον 19χρονο κατασχέθηκαν 5 ναρκωτικά δισκία .

. Ο 24χρονος είχε στην κατοχή του δύο συσκευασίες («φιξάκια») κοκαΐνης .

. Στην οικία του 23χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι τύπου ρέπλικα και ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 9 χιλιοστών .

. Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 19.485 ευρώ, καθώς και οχήματα και κινητά τηλέφωνα που εξετάζονται.

Κατάσχεση Ποσότητα / Στοιχεία Ναρκωτικά δισκία 5 (βρέθηκαν στον 19χρονο) Συσκευασίες κοκαΐνης 2 («φιξάκια», βρέθηκαν στον 24χρονο) Όπλο (ρέπλικα) και φυσίγγιο Πιστόλι τύπου ρέπλικα + 1 φυσίγγιο 9 χλστ. Χρηματικό ποσό 19.485 € Οχήματα Μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητο (χρησιμοποιούνταν από τους εμπλεκόμενους)

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων επιβεβαιώνει την έξαρση της αστυνομικής δράσης κατά της παράνομης διακίνησης στην περιοχή του Λαγανά, τόπο μεγάλης τουριστικής κίνησης. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση και την εξέταση των κατασχεθέντων κινητών τηλεφώνων προκειμένου να διαπιστωθεί ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης ή τυχόν συνεργοί.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Ζακύνθου η επιχείρηση σηματοδοτεί ενίσχυση του αστυνομικού ελέγχου σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο παράνομων δραστηριοτήτων. Η εξέλιξη της δικογραφίας και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στους ρόλους των συλληφθέντων και στις πιθανές διασυνδέσεις τους.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου και η σχετική ανακοίνωση βασίζεται σε επίσημες πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.