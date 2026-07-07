Τρίκαλα: 40ό Αντάμωμα Βλάχων με 1.500 χορευτές και πατινάδες στο κέντρο

Ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα στα Τρίκαλα από το επετειακό Αντάμωμα Βλάχων της ΠΟΠΣΒ, με συμμετοχές από την Ελλάδα και γειτονικές χώρες και δράσεις στον πεζόδρομο της Ασκληπιού.

Η πόλη στο επίκεντρο της βλαχόφωνης παράδοσης

Τα Τρίκαλα φιλοξένησαν το 40ό Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, ένα διήμερο ( 26–27 Ιουνίου 2026 ) που ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τον ρόλο της πόλης στην ιστορία και τη ζώσα παράδοση των βλαχόφωνων Ελλήνων. Με 1.500 χορευτές και χορεύτριες από δεκάδες συλλόγους της χώρας και αποστολές από γειτονικές χώρες, το Αντάμωμα έδωσε παλμό στο αστικό κέντρο, φέρνοντας στο προσκήνιο ήθη, μουσικές και χορούς με βαθιές ρίζες.

Στιγμές από την πρώτη ημέρα: πατινάδα και αναπαραστάσεις

Η έναρξη την Παρασκευή 26 Ιουνίου έγινε στον πεζόδρομο της Ασκληπιού, όπου ομάδες παρουσίασαν αναπαραστάσεις εθίμων, τραγούδια και χορούς, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να βιώσουν από κοντά τα ιδιαίτερα στοιχεία της παράδοσης. Η πατινάδα στο κέντρο πρόσφερε εικόνες συλλογικής συμμετοχής, με το βλέμμα στραμμένο στη συνέχεια της διοργάνωσης σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Δηλώσεις που σφραγίζουν τον χαρακτήρα της διοργάνωσης

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Μαγειρίας, υπογράμμισε την ιστορική σχέση της πόλης με τον βλαχόφωνο ελληνισμό, επισημαίνοντας και την ιδιαίτερη παρουσία βλαχόφωνων στην τοπική κοινωνία και στον πολιτισμό.

«τα Τρίκαλα είναι διαχρονικά κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού»

Μήνυμα για τη διατήρηση της παράδοσης έστειλε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου με τη φράση:

«Να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε»

Παρουσία σημείωσαν και οι βουλευτές Θανάσης Λιούτας και Κατερίνα Παπακώστα, με αναφορές στη φιλοξενία και στη σημασία των συμμετοχών από άλλες χώρες.

Διεθνείς αποστολές και πολιτιστικές γέφυρες

Το Αντάμωμα ενισχύθηκε από αποστολές Βλάχων που ταξίδεψαν από πόλεις γειτονικών χωρών: Μοναστήρι, Κρούσεβο, Κορυτσά, Μοσχόπολη και Φιέρι. Η σύμπραξη συλλόγων από την Ελλάδα με κοινότητες της διασποράς ενίσχυσε τον διαπολιτισμικό διάλογο, υπενθυμίζοντας τον ευρύτερο χαρακτήρα μιας παράδοσης που παραμένει ζωντανή πέρα από σύνορα και εποχές.

Το αποτύπωμα στην πόλη

Η μεταφορά του κέντρου βάρους στον δημόσιο χώρο έφερε αυξημένη κίνηση στον πεζόδρομο και σε κεντρικά σημεία, με την πολιτιστική δραστηριότητα να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για την τοπική ζωή. Οι εκδηλώσεις έδωσαν αφορμή σε κατοίκους όλων των ηλικιών να συμμετάσχουν, ενώ για τους επαγγελματίες του ιστορικού κέντρου η ροή επισκεπτών συνδέθηκε με αυξημένη επισκεψιμότητα. Παράλληλα, η δημόσια εικόνα των Τρικάλων ενισχύθηκε ως τόπου που στηρίζει την παράδοση με σύγχρονους όρους.

Τι συγκρατούμε για τα Τρίκαλα

Η επιβεβαίωση του ρόλου των Τρικάλων ως σημείου αναφοράς για τον βλαχόφωνο ελληνισμό.

για τον βλαχόφωνο ελληνισμό. Η μαζική συμμετοχή με 1.500 χορευτές/τριες από όλη τη χώρα.

με χορευτές/τριες από όλη τη χώρα. Η παρουσία αποστολών από γειτονικές χώρες που ενισχύει τις πολιτιστικές συνδέσεις.

Χρήσιμα δεδομένα της διοργάνωσης

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνίες 26–27 Ιουνίου 2026 Κύριος φορέας Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων Συμμετοχές 1.500 χορευτές/τριες Χώρος έναρξης Πεζόδρομος Ασκληπιού Αποστολές Μοναστήρι, Κρούσεβο, Κορυτσά, Μοσχόπολη, Φιέρι

Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων θεσμικής διαδρομής, το Αντάμωμα στα Τρίκαλα λειτούργησε ως ζωντανό εργαστήριο μνήμης και κοινότητας. Η εικόνα των χορευτικών τμημάτων σε δημόσιους χώρους, οι ήχοι της παραδοσιακής μουσικής και οι αναπαραστάσεις εθίμων υπενθύμισαν ότι η παράδοση παραμένει ενεργός όταν συναντιέται με τον τόπο και τους ανθρώπους του.