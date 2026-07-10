Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ «δίνει ελπίδα» ενώ καυτηριάζει την πολιτική τοξικότητα και την κοινωνική δυσπραγία

Στο Περιστέρι, από εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την πρωτοβουλία διαλόγου της ΕΛΑΣ ως απάντηση στην κρίση εμπιστοσύνης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «πολιτική τοξικότητα» και επισημαίνοντας την πτώση της αγοραστικής δύναμης και τα επίπεδα κινδύνου φτώχειας.

Νέα πρωτοβουλία διαλόγου και σκληρή κριτική προς τη ΝΔ

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) στο Περιστέρι, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία ως κόμβο ανοικτού διαλόγου και ενεργής συμμετοχής των πολιτών. Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επανέλαβε κριτική προς την κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για «τερατώδη πράγματα» που συμβαίνουν στη χώρα και για μια πολιτική φιλοσοφία που, όπως είπε, έχει επιλεγεί και ενορχηστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πολιτική τοξικότητα, προσωπικές αναφορές και χιούμορ

Ο κ. Τσίπρας δεν περιορίστηκε στη γενική κριτική: σχολίασε και πρόσφατες επιθέσεις εις βάρος του από πολιτικά πρόσωπα, αναφερόμενος ειδικά στον Άδωνι Γεωργιάδη. Επανέφερε ένα πολιτικό ανέκδοτο με τον Γεώργιο Παπανδρέου για να υπογραμμίσει ότι οι προσωπικές επιθέσεις δεν αποτελούν το κεντρικό πρόβλημα της χώρας αλλά εκφράζουν ένα ευρύτερο φαινόμενο «αδωνισμού» και τοξικότητας στο δημόσιο διάλογο.

«Η δημιουργία της ΕΛΑΣ δίνει ελπίδα και προοπτική»

Οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη που ανέδειξε

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αμφισβήτησε το περίφημο «οικονομικό θαύμα», επικαλούμενος διαθέσιμα στοιχεία για το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων. Συγκεκριμένα τόνισε ότι, επί κυβέρνησης ΝΔ, η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί κατά τέσσερις μονάδες, φέρνοντας τη χώρα «στις κατώτερες θέσεις σε επίπεδο ΕΕ» και ανταγωνιζόμενη τη Βουλγαρία σε αυτούς τους δείκτες. Σημείωσε επίσης δύο κρίσιμα κοινωνικά μεγέθη:

1 στους 5 πολίτες ζει με κίνδυνο φτώχειας.

πολίτες ζει με κίνδυνο φτώχειας. 1 στους 10 εργαζόμενους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Στόχος της πρωτοβουλίας και επόμενες κινήσεις

Η εκδήλωση στο Περιστέρι εντάσσεται, όπως ειπώθηκε, σε σειρά ανοικτών συζητήσεων με σκοπό να δοθεί «ουσιαστικός λόγος» στους πολίτες και να ενισχυθεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η ΕΛΑΣ, παρά το μικρό χρονικό διάστημα ύπαρξής της, μπορεί να αντιμετωπίσει τη ΝΔ «όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές», αναδεικνύοντας την πρωτοβουλία ως ελπιδοφόρα πολιτική επιλογή για τη μελλοντική αντιπαράθεση.

Συμπεράσματα και επιπτώσεις

Η ομιλία φέρνει στο προσκήνιο δύο βασικά στοιχεία: πρώτον, την πολιτική στρατηγική της ΕΛΑΣ να οικοδομήσει δεσμούς με την κοινωνία μέσω διαλόγου· δεύτερον, την προσπάθεια να μετατραπεί η κριτική για την οικονομία και την κοινωνική επιδείνωση σε κεντρικό πολιτικό επιχείρημα απέναντι στην κυβέρνηση. Αν τα στοιχεία για την πτώση της αγοραστικής δύναμης και τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας επικυρωθούν σε ευρύτερα στατιστικά δεδομένα, θα έχουν άμεσο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο στον δημόσιο διάλογο και στις προτεραιότητες πολιτικής της επόμενης περιόδου.