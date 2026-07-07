Βέροια: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε αιματηρό επεισόδιο στην Κουλούρα

Θανάσιμος τραυματισμός 32χρονου και σύλληψη 47χρονου ύστερα από καβγά στην Κουλούρα Ημαθίας. Τραυματίας 62 ετών νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Την προανάκριση έχει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Σοβαρό συμβάν με έναν νεκρό στη ζώνη της Βέροιας

Ένα βαρύ περιστατικό βίας συγκλονίζει σήμερα την ευρύτερη περιοχή της Βέροιας. Το απόγευμα, γύρω στις 15:45, στην Κουλούρα Ημαθίας, σημειώθηκε επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, στο σημείο προηγήθηκε έντονη διένεξη μεταξύ εμπλεκομένων προσώπων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, «προηγήθηκε καβγάς» πριν την επίθεση.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 47χρονος φέρεται να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 32χρονου με χρήση μαχαιριού, ενώ ο 62χρονος τραυματίστηκε από σωματική βία. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε άμεσα και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του.

Σύλληψη υπόπτου και προανάκριση

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή. Τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη, με τις αρχές να συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία από το περιβάλλον των εμπλεκομένων ώστε να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματηρή κατάληξη.

Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Χρόνος: περίπου 15:45 το απόγευμα.

το απόγευμα. Τόπος: Κουλούρα , στην Π.Ε. Ημαθίας.

, στην Π.Ε. Ημαθίας. Απολογισμός: 1 νεκρός (32 ετών) , 1 τραυματίας (62 ετών) .

, . Ενέργειες αρχών: σύλληψη 47χρονου και προανάκριση από την Αστυνομία Βέροιας.

Τα παραπάνω συνθέτουν ένα σοκαριστικό συμβάν, το οποίο εγείρει ζητήματα ασφάλειας και πρόληψης βίαιων περιστατικών σε οικισμούς της ενδοχώρας της Ημαθίας. Η ύπαρξη θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι και ταυτόχρονος τραυματισμός δεύτερου ατόμου καταδεικνύουν την οξύτητα του επεισοδίου και καθιστούν κρίσιμη τη γρήγορη και τεκμηριωμένη διαλεύκανση.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Βέροιας και των γύρω κοινοτήτων, η εξέλιξη εντείνει την ανάγκη για ψύχραιμη ενημέρωση και προσοχή. Η νοσηλεία του τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας φέρνει το γεγονός στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας, ενώ η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας δείχνει ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με προτεραιότητα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκεντρώνουν αποδεικτικό υλικό, ώστε να αποσαφηνιστούν τυχόν προγενέστερες εντάσεις, η ακολουθία των ενεργειών και το εάν υπήρξαν επιβαρυντικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια του καβγά.

Σε αυτό το στάδιο, το βάρος πέφτει στις επίσημες ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν όταν ολοκληρωθούν τα πρώτα στάδια της έρευνας. Μέχρι τότε, είναι σημαντικό οι πολίτες να βασίζονται σε επιβεβαιωμένες πηγές και στις ενημερώσεις των αρχών.

Στοιχεία υπόθεσης (σύνοψη)

Παράμετρος Πληροφορία Τοποθεσία Κουλούρα, Ημαθία Χρόνος Περίπου 15:45 (απόγευμα) Θύματα Ένας 32χρονος νεκρός, ένας 62χρονος τραυματίας Φερόμενος δράστης Άνδρας 47 ετών (συνελήφθη) Αρμόδια αρχή Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας Νοσηλεία Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Τι αναμένουμε

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης αναμένονται νεότερα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, τις αιτίες που οδήγησαν στην κλιμάκωση και τα επόμενα δικονομικά βήματα. Το μέλημα των αρχών είναι η αποτύπωση όλων των πραγματικών περιστατικών και η λογοδοσία όπου προκύπτει ευθύνη.

Θα υπάρξει συνέχεια με επίσημες πληροφορίες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες. Οι κάτοικοι της Βέροιας καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για κάθε επικαιροποίηση.