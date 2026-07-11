Βέροια: Επιστρέφει ο Σεβερίν Ζε Εσόνο για ενίσχυση των μετόπισθεν

Η Βέροια ενισχύει την αμυντική της γραμμή με την επιστροφή του 23χρονου Σεβερίν Ζε Εσόνο, παίκτη που έχει ήδη δύο προηγούμενες θητείες στην «Βασίλισσα του Βορρά» και γνωρίζει το αγωνιστικό και οργανωτικό περιβάλλον της ομάδας.

Μια γνώριμη λύση για την άμυνα της Βέροιας

Η τοπική ομάδα της Βέροιας συμφώνησε, όπως μετέδωσε το kerkidasport.gr, να επαναφέρει στο ρόστερ της τον Σεβερίν Ζε Εσόνο, έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση του στόπερ όσο και αυτήν του αμυντικού χαφ. Η κίνηση χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση ως άμεση και πρακτική, καθώς ο παίκτης γνωρίζει ήδη το περιβάλλον και δεν απαιτεί μεγάλο χρόνο προσαρμογής.

Ο 23χρονος Ζε Εσόνο έχει στο παρελθόν δύο θητείες με τη φανέλα της Βέροιας, σε επίπεδα Super League 2 και Γ' Εθνική, γεγονός που προσφέρει στην ομάδα ομοιογένεια στην προετοιμασία και ευελιξία στη διάταξη της άμυνας. Η επιστροφή του κρίνεται σημαντική για τη στελέχωση της αμυντικής γραμμής ενόψει του νέου πρωταθλήματος, όπου η ανασταλτική σταθερότητα αποτελεί προτεραιότητα.

Θέσεις: στόπερ, αμυντικός χαφ

στόπερ, αμυντικός χαφ Ηλικία: 23

23 Προηγούμενη μετακίνηση: Νέστο Χρυσούπολης (Αύγ. 2024)

Τον Αύγουστο του 2024 ο παίκτης είχε μετακινηθεί στον Νέστο Χρυσούπολης, μετά από αρχική εξέλιξη που τον κρατούσε στο ρόστερ για το τοπικό πρωτάθλημα. Στο παρελθόν έχει επίσης φορέσει τη φανέλα της Ζακύνθου στο επίπεδο της Super League 2, εμπειρία που του δίνει προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές διοργανώσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Σεβερίν Ζε Εσόνο Ηλικία 23 Θέσεις Στόπερ / Αμυντικός χαφ Προηγούμενες ομάδες Βέροια (δύο θητείες), Νέστο Χρυσούπολης, Ζάκυνθος (SL2)

Το άμεσο όφελος για τη Βέροια είναι πολλαπλό: η ομάδα αποκτά μια λύση που καλύπτει δύο θέσεις του κέντρου της άμυνας και του άξονα, μειώνοντας την ανάγκη για επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις σε περίπτωση απουσιών ή τραυματισμών. Επιπλέον, η γνώση του εσωτερικού κλίματος και η εμπειρία από τις προηγούμενες παρουσίες του παίκτη αναμένεται να διευκολύνει την ομαλή ένταξή του στα σχέδια του προπονητή.

Η μεταγραφή αναμένεται να ενισχύσει το ρόστερ της Βέροιας με παίκτη που δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, στοιχείο σημαντικό ενόψει της προετοιμασίας και των πρώτων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η τοπική κοινωνία και οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν το επόμενο διάστημα την εξέλιξη της συνεργασίας και το κατά πόσον ο Ζε Εσόνο θα συμβάλει στην επιδιωκόμενη σταθερότητα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.