Βέροια: Το «3on3 Toliopoulos» μετατρέπει την Πλατεία Ωρολογίου σε μπασκετική γιορτή

Το τετραήμερο τουρνουά 3on3 που φιλοξενείται στην Πλατεία Ωρολογίου συγκεντρώνει ομάδες όλων των ηλικιών, παλιούς παίκτες και παράλληλα events με σκοπό τη μνήμη και τη φιλανθρωπία.

Μπροστάρης στην τοπική αθλητική ατζέντα η Πλατεία Ωρολογίου

Από την Πέμπτη 9 Ιουλίου η Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας λειτουργεί ως κεντρική σκηνή για το «3on3 Toliopoulos by Superbet Veria 2026». Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά από τον Α.Ο.Κ. Βέροιας σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας και υπό την καθοδήγηση του Γ. Τριχόπουλου, μετατρέπει την καρδιά της πόλης σε υπαίθριο γήπεδο με αγώνες και παράλληλες εκδηλώσεις.

«Η καρδιά του μπάσκετ χτυπά από σήμερα δυνατά στη Βέροια»

Οι πρώτες ομάδες εμφανίστηκαν νωρίς το πρωί και ο χώρος έχει οργανωθεί με δύο γήπεδα προδιαγραφών FIBA, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κατηγοριών που συμμετέχουν — από U10 έως και 40+. Η εικόνα στους δρόμους της πόλης είναι ζωντανή: αθλητές, οικογένειες και θεατές δίνουν παλμό στο κέντρο, ενώ τα μαγαζιά και οι καφετέριες γύρω από την πλατεία καταγράφουν αυξημένη επισκεψιμότητα.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν εκδηλώσεις με κοινωνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Οι διοργανωτές έχουν συμπεριλάβει shows και συναντήσεις με προσωπικότητες του μπάσκετ, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον του κοινού και δημιουργεί ευκαιρίες για νεαρούς αθλητές να έρθουν σε επαφή με έμπειρους παίκτες και προπονητές.

Αγώνες σε δύο γήπεδα FIBA, κατηγορίες U10 έως 40+

Show & Legends και διεθνές parkour show του Δημ. «DK» Κυρσανίδη

Παρουσία πρώην και νυν αθλητών και θρύλων του ελληνικού μπάσκετ

Χαρακτηριστική είναι η παρουσία προσωπικοτήτων που ανακοινώθηκαν για τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής: μεταξύ αυτών ο Μπάνε Πρέλεβιτς, καθώς και οι Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Χατζηβρέττας — στοιχείο που προσδίδει προβολή και κύρος στη διοργάνωση.

Ημέρα Κύριο γεγονός 9 Ιουλίου Έναρξη αγώνων, πρώτες ομάδες 10 Ιουλίου (19:15-20:00) Show & Legends 11 Ιουλίου (19:15) DK Show (parkour) από Δημήτρη Κυρσανίδη 12 Ιουλίου Λήξη τουρνουά

Η διοργάνωση φέρει και έντονο κοινωνικό πρόσημο: είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχαμένου 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, πρώην αθλητή του Α.Ο.Κ. Βέροιας, και μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του. Παράλληλα υπάρχουν χρηματικά έπαθλα για τις ενήλικες κατηγορίες και αθλητικά δώρα για τους νεαρούς συμμετέχοντες, που ενισχύουν το κίνητρο συμμετοχής.

Για την τοπική κοινότητα το τουρνουά σημαίνει αυξημένη κίνηση στην αγορά της πόλης, ενίσχυση της αθλητικής κουλτούρας στα σχολεία και ευκαιρίες προβολής για σύλλογους και χορηγούς. Η πόλη αναμένεται να κρατήσει υψηλό ρυθμό έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου, όταν και θα ολοκληρωθούν οι διοργανώσεις.

Η παρουσίαση των αγώνων και των παράλληλων events επιβεβαιώνει την προσέγγιση των διοργανωτών να συνδέσουν τον αθλητισμό με τη μνήμη και την κοινωνική αλληλεγγύη, δημιουργώντας μια εκδήλωση που υπερβαίνει το αγωνιστικό πλαίσιο και γίνεται σημείο αναφοράς για την Βέροια το καλοκαίρι.