Ξεκίνησε το 6ο FichtiArt Festival: διεθνείς συνεργασίες και δράσεις στην Αργολίδα

Με κεντρικό μήνυμα «Η τέχνη εν κινήσει!», το 6ο FichtiArt Festival άνοιξε στην Αργολίδα και συνεχίζει με εβδομάδα διεθνών residencies, μουσικές συναντήσεις και παραστάσεις σε Φίχτι, Νέα Κίο, Καρυά, Μυκήνες και Ναύπλιο.

Φεστιβάλ με διεθνές στίγμα στήνει νέα πολιτιστική διαδρομή στην Αργολίδα

Άνοιξε και φέτος ο κύκλος εκδηλώσεων του 6ου FichtiArt Festival στην Αργολίδα, με την κεντρική θεματική «Η τέχνη εν κινήσει!». Το φεστιβάλ φέρνει κοντά καλλιτέχνες, νέους δημιουργούς και κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσοντας πρότυπα συνεργασίας και δημόσιων δράσεων στην περιφέρεια.

Κεντρικό κομμάτι του προγράμματος είναι το residency BEAT THE BORDERS, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Association Ballade (Γαλλία). Από τις 7 έως τις 13 Ιουλίου 2026 τριάντα νέοι μουσικοί από τη Γαλλία, την Κροατία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, την Πολωνία και την Ελλάδα συναντιούνται στην Αργολίδα για μια εβδομάδα δημιουργίας, αυτοσχεδιασμού και δημόσιων παρουσιάσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές συναντήσεις και παραστάσεις σε δημόσιους χώρους, με στόχο την ανταλλαγή παραδόσεων και τη σύνθεση νέων έργων που θα παρουσιαστούν στο κοινό της περιοχής.

9 Ιουλίου — Νέα Κίος, Παραλία, ώρα 20:30 (σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κίου)

— Νέα Κίος, Παραλία, ώρα 20:30 (σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κίου) 10 Ιουλίου — Φίχτι, Οικία Αετολίθι, ώρα 20:00 (μουσικές συναντήσεις, solo performance της Μαρίας Παπαγεωργίου)

— Φίχτι, Οικία Αετολίθι, ώρα 20:00 (μουσικές συναντήσεις, solo performance της Μαρίας Παπαγεωργίου) 11 Ιουλίου — Καρυά, Κεντρική Πλατεία, ώρα 20:30 (σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυάς «Αρτεμίσιο»)

— Καρυά, Κεντρική Πλατεία, ώρα 20:30 (σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυάς «Αρτεμίσιο») 12 Ιουλίου — Μυκήνες, Κάτω Πλατεία, ώρα 20:30 (σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Μυκήνη»)

— Μυκήνες, Κάτω Πλατεία, ώρα 20:30 (σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Μυκήνη») 13 Ιουλίου — Ναύπλιο, «Από τα σοκάκια στο λιμάνι», ώρα 19:30 (σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Ναυπλίου)

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιούνται επίσης δράσεις στον δημόσιο χώρο και διεθνείς συμπράξεις, όπως η παρουσία του γαλλικού σχήματος Exotica Lunatica στην Οικία Αετολίθι.

Δράση Ημερομηνία Τοποθεσία Residency BEAT THE BORDERS 7–13/7/2026 Φίχτι (κέντρο) Μουσικές παρουσιάσεις 9–13/7/2026 Νέα Κίος, Φίχτι, Καρυά, Μυκήνες, Ναύπλιο

Για τους κατοίκους της Αργολίδας και τους επισκέπτες, το φεστιβάλ προσφέρει πρόσβαση σε ζωντανές καλλιτεχνικές εμπειρίες χωρίς την ανάγκη μετακίνησης σε μεγάλα αστικά κέντρα. Οι τοπικοί σύλλογοι εμφανίζονται ενεργοί συνεργάτες, ενώ η παρουσία νέων μουσικών από διάφορες χώρες δημιουργεί ευκαιρίες για πολιτιστικό διάλογο και τουριστική τόνωση των μικρών οικισμών.

Η διοργάνωση εντάσσει την περιοχή σε ένα ευρύτερο δίκτυο πολιτιστικών ανταλλαγών και ενισχύει την εικόνα της Αργολίδας ως τόπου δημιουργίας και επισκέψιμου πολιτισμού, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με ανοικτές εκδηλώσεις· οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις τοπικές ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στο ωράριο ή τους χώρους διεξαγωγής.

Βασιλική Στεφάνου

Ανταποκρίτρια Αργολίδας, Show Time CY