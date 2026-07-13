Ξυλοδαρμός στην Αμμουδάρα: Γερμανός ταξίδεψε στην Κρήτη και επιτέθηκε στην πρώην σύντροφο

Σοβαρό περιστατικό βίας σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας προκάλεσε κινητοποίηση της Αστυνομίας. Η 25χρονη Γερμανίδα νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο και ο 27χρονος συλληφθεί.

Σοβαρό περιστατικό σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας

Στην Αμμουδάρα Ηρακλείου σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σοβαρό περιστατικό βίας κατά τουριστικού χαρακτήρα, που οδήγησε σε άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. Θύμα είναι μια 25χρονη Γερμανίδα, η οποία νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα. Ως δράστης φέρεται ένας 27χρονος επίσης Γερμανός, πρώην σύντροφος της νεαρής.

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, ο 27χρονος ταξίδεψε αεροπορικώς από τη Γερμανία στην Κρήτη. Φέρεται να χρησιμοποίησε ψηφιακά στοιχεία που παρέμεναν συνδεδεμένα με την πρώην σχέση τους για να εντοπίσει τον τόπο διαμονής της. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου η 25χρονη βρισκόταν μαζί με έναν 19χρονο φίλο της.

«Η 25χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο όπου παραμένει νοσηλευόμενη· σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.»

Κατά την είσοδο του δράστη στο χώρο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, προηγήθηκε επίθεση στον 19χρονο, ο οποίος έμεινε ημιλιπόθυμος, και εν συνεχεία ο 27χρονος χτύπησε επανειλημμένα την 25χρονη. Ένοικοι του ξενοδοχείου αντιλήφθηκαν το περιστατικό, παρενέβησαν και κάλεσαν την Αστυνομία. Ο δράστης κατάφερε αρχικά να απομακρυνθεί, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στο καταλυμα που είχε νοικιάσει.

Σημεία ενδιαφέροντος για κατοίκους και επισκέπτες

Το επεισόδιο φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, όπως η Αμμουδάρα. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή όσον αφορά παρόμοια περιστατικά, ιδίως όταν εμπλέκονται επισκέπτες από το εξωτερικό και ψηφιακά ίχνη που διευκολύνουν τον εντοπισμό προσώπων.

Το θύμα νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο , σύμφωνα με ενημέρωση φορέων.

, σύμφωνα με ενημέρωση φορέων. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία και κρατείται για προανάκριση.

Οι ένοικοι και το προσωπικό του ξενοδοχείου συνεργάστηκαν με τις αρχές κατά την πρώτη ανταπόκριση.

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οφείλει να σημειωθεί πως η χρήση κοινών λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή εφαρμογών παραγγελίας μπορεί να εκθέσει τοποθεσίες και λεπτομέρειες διαμονής. Η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη προσοχής στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων κατά την παραμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

Χρονική εξέλιξη — βασικά στοιχεία

Στιγμή Γεγονός Σάββατο 11 Ιουλίου Επίθεση στο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα Άμεσα μετά Κλήση στην Αστυνομία, μεταφορά της 25χρονης στο Βενιζέλειο Λίγη ώρα μετά Εντοπισμός και σύλληψη του 27χρονου στο δωμάτιο που είχε μισθώσει

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τη συλλογή μαρτυριών και την πλήρη αποτύπωση των περιστατικών που προηγήθηκαν. Τοπικά στελέχη των αρχών έχουν επισημάνει ότι θα εξεταστούν ψηφιακά ίχνη και επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η κοινότητα του Ηρακλείου παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης καθώς αφορά την ασφάλεια επισκεπτών και τη δημόσια τάξη σε μια πυκνοκατοικημένη τουριστική ζώνη.