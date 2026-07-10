Υποβάθμιση στον Ληθαίο και κακοτεχνίες δρόμων ανησυχούν τους Τρικαλινούς

Καταγγελίες για την «απαράδεκτη εικόνα» του κεντρικού Ληθαίου, εκτεταμένη βλάστηση στην κοίτη και προβλήματα από κακοτεχνίες στους δρόμους προκαλούν ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες των Τρικάλων.

Κατάσταση στον Ληθαίο και στους δρόμους της πόλης

Κατοίκοι και επισκέπτες των Τρικάλων επισημαίνουν την επιδείνωση της εικόνας στον ποταμό Ληθαίο, ιδίως στο κεντρικότερο τμήμα της πόλης. Σε πρόσφατο κείμενο-καταγγελία περιγράφεται μία «απαράδεκτη εικόνα του Ληθαίου» με συσσωρευμένα σκουπίδια και έντονη, ανεξέλεγκτη βλάστηση που καταλαμβάνει την κοίτη όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο.

«απαράδεκτη εικόνα του Ληθαίου»

Η κατάσταση, όπως καταγγέλλεται, επιδεινώνεται περαιτέρω και στους δρόμους της πόλης, όπου οι τοπικές «αποκαταστάσεις» και τα μπαλώματα θεωρούνται ανεπαρκή και προβληματικά. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι μόνο αισθητικά: δημιουργούν κινδύνους για τους πεζούς, τους οδηγούς και ιδιαίτερα τους ποδηλάτες.

Περιβαλλοντική όχληση: Συσσώρευση φύλλων και χόρτων στην κοίτη εμποδίζει την ομαλή ροή και αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Συσσώρευση φύλλων και χόρτων στην κοίτη εμποδίζει την ομαλή ροή και αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Κίνδυνοι στην κυκλοφορία: Κακοτεχνίες και λακκούβες στους δρόμους δημιουργούν παγίδες σε πεζούς και ποδηλάτες.

Κακοτεχνίες και λακκούβες στους δρόμους δημιουργούν παγίδες σε πεζούς και ποδηλάτες. Εικόνα πόλης: Η συνολική όψη επηρεάζει την καθημερινότητα, τον τουρισμό και την τοπική εμπιστοσύνη στη διοίκηση.

Τοπικό αντίκτυπο και πρακτικές συνέπειες

Η ανεξέλεγκτη βλάστηση εντός της κοίτης μειώνει τη δυνατότητα εποπτείας και καθαρισμού, ενώ τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται αποτελούν πηγή δυσοσμίας και μικρορύπανσης. Για τους κατοίκους των περιοχών δίπλα στον Ληθαίο αυτό σημαίνει ενδεχόμενη όχληση και αυξημένο κίνδυνο σε έντονες βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, η εικόνα των δρόμων με κακοτεχνίες επηρεάζει την ασφάλεια των κατοίκων και ιδιαίτερα των ευάλωτων μετακινούμενων — ηλικιωμένων και παιδιών — καθώς και των πολλών πολιτών που χρησιμοποιούν ποδήλατο στην πόλη (στο κείμενο αναφέρεται ότι υπάρχει περίπου ένα ποδήλατο ανά κάτοικο).

Πρόβλημα Άμεσο αποτέλεσμα Βλάστηση στην κοίτη Εμπόδια στη ροή/αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών Συσσώρευση σκουπιδιών Οσμές, αισθητική υποβάθμιση, υγειονομικοί κίνδυνοι Κακοτεχνίες δρόμων Κίνδυνοι για ποδήλατο και πεζούς, φθορές οχημάτων

Τι περιμένουν οι κάτοικοι και ποιες κινήσεις είναι ρεαλιστικές

Οι πολίτες ζητούν πιο δομημένη παρέμβαση στη διαχείριση του ποταμού και συντονισμό των κοινοτικών υπηρεσιών για καθαρισμό και εποπτεία. Ειδικότερα, απαιτούνται:

Συστηματικός καθαρισμός της κοίτης και απομάκρυνση της υπερβολικής βλάστησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προτεραιοποίηση επισκευών σε οδικά τμήματα με υψηλή χρήση ποδηλάτου και πεζών.

Διαφάνεια στον σχεδιασμό και χρονοδιαγράμματα εργασιών ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν τις επερχόμενες παρεμβάσεις.

Η πόλη, που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο πόλεων με ποτάμια και παρουσιάζει ψηφιακές πρωτοβουλίες για έξυπνη διαχείριση, θα κριθεί και από την ικανότητά της να διατηρεί καθαρούς δημόσιους χώρους και ασφαλείς υποδομές.

Για τον πολίτη που ανησυχεί: καταγραφές προβλημάτων με φωτογραφικό υλικό και συγκεκριμένες αναφορές σε σημεία μπορούν να βοηθήσουν τις υπηρεσίες της δημοτικής αρχής να προγραμματίσουν παρεμβάσεις. Η ενεργή κοινοποίηση τέτοιων ζητημάτων σε αρμόδιες πλατφόρμες ή στο δημοτικό γραφείο μπορεί να επισπεύσει τον καθαρισμό και τις επισκευές.

Η συνολική εικόνα που καταγγέλλεται αποτελεί προειδοποίηση για την ανάγκη συντονισμένων και πρακτικών δράσεων, ώστε ο Ληθαίος και οι δρόμοι των Τρικάλων να ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα και στην προσδοκία ποιότητας ζωής των κατοίκων.