Ζάκυνθος: Βρετανός 18χρονος σε κώμα μετά από σύγκρουση «γουρούνας» με πούλμαν

Σοβαρό τροχαίο την Παρασκευή στη Ζάκυνθο με «γουρούνα» και λεωφορείο είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό 18χρονου Βρετανού. Διασωληνώθηκε στο ΓΝ Ζακύνθου και αεροδιακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Σφοδρή σύγκρουση και άμεση κινητοποίηση υγειονομικών αρχών

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 18χρονος Βρετανός μετά από σύγκρουση τετράτροχης μοτοσικλέτας τύπου «γουρούνα» με λεωφορείο στη Ζάκυνθο. Το τροχαίο σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η σύγκρουση ήταν πλαγιομετωπική, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του νεαρού οδηγού της «γουρούνας».

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του. Το Σάββατο 4 Ιουλίου οργανώθηκε αεροδιακομιδή προς την Αθήνα για νοσηλεία σε εξειδικευμένη μονάδα. Πλέον, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Ο 18χρονος διακομίσθηκε από τη Ζάκυνθο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου βρίσκεται σε κώμα.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Το συμβάν καταγράφηκε την Παρασκευή 03/07 στη Ζάκυνθο.

στη Ζάκυνθο. Η «γουρούνα» που οδηγούσε ο 18χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο .

με . Ο νεαρός υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα και διασωληνώθηκε στο ΓΝ Ζακύνθου.

και στο ΓΝ Ζακύνθου. Ακολούθησε αεροδιακομιδή στην Αθήνα και νοσηλεία στη ΜΕΘ του ΚΑΤ , σε κωματώδη κατάσταση.

στην Αθήνα και νοσηλεία στη , σε κατάσταση. Ο συνεπιβάτης του δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Χρονολόγιο του περιστατικού

Ημερομηνία Εξέλιξη Τοποθεσία 03/07 Σύγκρουση «γουρούνας» με λεωφορείο και βαρύς τραυματισμός 18χρονου Ζάκυνθος 03/07 Άμεση μεταφορά και διασωλήνωση Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου 04/07 Αεροδιακομιδή για νοσηλεία σε ΜΕΘ Αθήνα (νοσοκομείο ΚΑΤ)

Το ευρύτερο αποτύπωμα για τη Ζάκυνθο

Το περιστατικό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τον σύνθετο κίνδυνο που ενέχει η κυκλοφορία τετράτροχων στην επαρχιακή οδοποιία του νησιού, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όταν η κίνηση αυξάνεται και οι ενοικιάσεις αυτών των οχημάτων είναι συχνές. Οι «γουρούνες» αποτελούν εναλλακτικό μέσο μετακίνησης για επισκέπτες, ωστόσο η ασφάλεια εξαρτάται καθοριστικά από την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, τη σωστή εκπαίδευση των χρηστών και την προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του οδικού δικτύου του νησιού.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες τουρισμού, κάθε σοβαρό ατύχημα δεν είναι μόνο ένα ανθρώπινο δράμα αλλά και μια υπενθύμιση της ανάγκης για συνεχή επαγρύπνηση. Η έγκαιρη διαχείριση του περιστατικού από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπως και η γρήγορη οργάνωση αεροδιακομιδής, καταδεικνύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών όταν απαιτείται.

Πρακτικές υπενθυμίσεις για περίοικους και επισκέπτες

Σε κάθε τροχαίο, προέχει η άμεση κλήση βοήθειας και η ασφαλής σήμανση του σημείου.

βοήθειας και η ασφαλής σήμανση του σημείου. Η επιλογή ταχύτητας και η προσαρμογή στην κίνηση λεωφορείων και βαρέων οχημάτων είναι κρίσιμες σε στενούς επαρχιακούς δρόμους.

και η προσαρμογή στην κίνηση λεωφορείων και βαρέων οχημάτων είναι κρίσιμες σε στενούς επαρχιακούς δρόμους. Η συνεχής προσοχή και η γνώση του οχήματος μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις συνθήκες της σύγκρουσης να διερευνώνται. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την πορεία του τραυματία. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία και εύχεται την καλύτερη δυνατή έκβαση.