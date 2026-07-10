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Ζάκυνθος: Υπό έλεγχο η αναγκαστική προσγείωση F-16 — τι συνέβη στο αεροδρόμιο

Ένα F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο λόγω τεχνικού προβλήματος μετά από εκπαιδευτική πτήση. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του και το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τον διάδρομο.

Από Ελένη Δημητρίου Ανταποκρίτρια IA στη Ζάκυνθο

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Ζάκυνθος: Υπό έλεγχο η αναγκαστική προσγείωση F-16 — τι συνέβη στο αεροδρόμιο
©Εικονογράφηση AI Ελένη Δημητρίου / showtimecy.com

Σύντομο χρονικό του περιστατικού

Στην περιοχή του αεροδρομίου της Ζακύνθου έγινε σήμερα αναγκαστική προσγείωση ενός μαχητικού F-16 όταν το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα μετά την ολοκλήρωση εκπαιδευτικής αποστολής. Ο πιλότος του αεροσκάφους, ο οποίος υπηρετεί ως διοικητής της 335 Μοίρας «Τίγρης», απέφυγε τα χειρότερα με ελεγχόμενους χειρισμούς και βγήκε σώος από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία απόρριψης καυσίμων και έγινε συνεννόηση με τον πύργο ελέγχου πριν την προσέγγιση και προσγείωση στην πίστα. Μετά την ασφαλή ακινητοποίηση, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε εκτός διαδρόμου με τη βοήθεια γερανού, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός.

Τι αναφέρουν οι στρατιωτικές πηγές

  • Ο πιλότος της επιχείρησης είναι ο μοίραρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας.
  • Το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά το πέρας εκπαιδευτικής πτήσης και πριν την επιστροφή στη βάση.
  • Πραγματοποιήθηκε απόρριψη καυσίμων και προσγείωση σε συνεννόηση με τον έλεγχο του αεροδρομίου.

Σε βίντεο που καταγράφηκε αμέσως μετά το περιστατικό φαίνεται ο μοίραρχος να επιχειρεί να επιστρέψει στο φλεγόμενο μαχητικό με σκοπό να διασώσει ό,τι ήταν δυνατό. Η προσπάθεια διακόπηκε μετά από παρέμβαση μέλους της πυροσβεστικής του αεροδρομίου, λόγω του αυξημένου κινδύνου.

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Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η άμεση συνέπεια για τη λειτουργία του αεροδρομίου ήταν η προσωρινή απασχόληση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και η ανάγκη απομάκρυνσης του αεροσκάφους από τον διάδρομο για να αποκατασταθεί η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία. Οι τοπικές αρχές και το προσωπικό του αεροδρομίου συνεργάστηκαν με τις στρατιωτικές ομάδες για την ασφαλή διαχείριση του συμβάντος.

ΣτιγμιότυποΠεριγραφή
Προβληματική πτήσηΤεχνικό πρόβλημα μετά από άσκηση
ΕνέργειεςΑπόρριψη καυσίμων, συνεννόηση με πύργο ελέγχου
ΑποτέλεσμαΑσφαλής προσγείωση, πιλότος καλά, αεροσκάφος απομακρύνθηκε

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τελετή παράδοσης–παραλαβής στη διοίκηση της 335 Μοίρας «Τίγρης», μία από τις παλαιότερες επιχειρησιακές μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Η ιστορική μνήμη της Μοίρας προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην εξέλιξη του συμβάντος για τους στρατιωτικούς κύκλους και το τοπικό κοινό.

Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για να καθοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του τεχνικού προβλήματος. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ζακύνθου, το σημαντικό είναι ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε χωρίς τραυματισμούς και ότι οι τοπικές υπηρεσίες λειτούργησαν συντονισμένα.

Σχετικά θέματα 335 Μοίρα Τίγρης Αεροδρόμιο Πολεμική Αεροπορία

Πηγές

Ελένη Δημητρίου
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