1,67 εκατ. € για σχολεία και έργα αποκατάστασης στην Άρτα μετά τις θεομηνίες

Κυβερνητικοί πόροι κατανέμονται στην Άρτα για ενεργειακή βελτίωση σχολείων και παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας — αντιπλημμυρικά, καθαρισμοί δικτύων, άρσεις καταπτώσεων και αντιπυρικές ζώνες σε πολλές κοινότητες.

Χρηματοδότηση για σχολεία και υποδομές μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Ο νομός Άρτας εξασφάλισε συνολικά περίπου 1,67 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα σε σχολικές εγκαταστάσεις και για σειρά παρεμβάσεων πολιτικής προστασίας που αφορούν κυρίως αποκατάσταση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, ποσό 200.000 ευρώ θα διατεθεί ειδικά για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου και του Λυκείου Βουργαρελίου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Το υπόλοιπο, περίπου 1,471 εκατ. ευρώ, προορίζεται για έργα αποκατάστασης υποδομών του Δήμου Αρταίων που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές.

Περιγραφή Ποσό (ευρώ) Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου/Λυκείου Βουργαρελίου 200.000 Αποκατάσταση υποδομών και έργα πολιτικής προστασίας 1.471.000

Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμούς δικτύων απορροής,

αποκατάσταση του οδικού δικτύου και άρση καταπτώσεων,

δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τσιμεντοστρώσεις όπου απαιτηθεί.

Συγκεκριμένα, για τις αντιπυρικές ζώνες προγραμματίζεται κατασκευή συνολικού μήκους 10,5 χιλιομέτρων στις κοινότητες Καμπής, Αμμοτόπου και Παντάνασσας. Στην ίδια κοινότητα της Παντάνασσας προβλέπονται επίσης επιπρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα, τσιμεντοστρώσεις και η δημιουργία νέων οχετών, μέτρα που στοχεύουν τόσο στην προστασία των υφιστάμενων υποδομών όσο και στην πρόληψη μελλοντικών ζημιών.

Εργασίες απομάκρυνσης καταπτώσεων και καθαρισμού αυλάκων έχουν προγραμματιστεί για τις κοινότητες Ροδαυγής, Δαφνωτής και Σκούπας. Στη Δημοτική Ενότητα Σκούπας προβλέπονται επίσης διαπλατύνσεις δρόμων, τσιμεντοστρώσεις και έργα αντιστήριξης. Παρεμβάσεις σε οδικό δίκτυο και έργα απορροής θα υλοποιηθούν ακόμη στις κοινότητες Κωστακιών, Αγίου Σπυρίδωνα, Βαθυπέδου, Βίγλας, Ανέζας και Ράχης.

Οι χρηματοδοτήσεις έχουν χαρακτηριστεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου και των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών. Για τους κατοίκους της Άρτας, η κατανομή των ποσών σηματοδοτεί άμεσες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία υποδομών και σχολικών μονάδων — τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών στην καθημερινότητα.

Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, οι αποφάσεις χρηματοδότησης αποτελούν το πρώτο στάδιο: απαιτείται πλέον η ωρίμανση των μελετών, η ανάθεση των έργων και η εποπτεία της εκτέλεσης ώστε τα μέτρα να αποδώσουν πρακτικό όφελος για τις τοπικές κοινότητες. Η έγκαιρη υλοποίηση είναι κρίσιμη, ειδικά για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και οδικών αποκαταστάσεων που επηρεάζουν την καθημερινή μετακίνηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η κατεύθυνση των παρεμβάσεων δείχνει προτεραιότητα στην προστασία υποδομών και πρόληψη κινδύνων. Οι τοπικοί φορείς καλούνται να παρακολουθούν την πορεία των έργων και να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στην υλοποίηση, ώστε οι πιστώσεις να μεταφραστούν σε μόνιμες βελτιώσεις για τους κατοίκους του νομού.