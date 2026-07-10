Αγρότες Ζακύνθου σε οριακή κατάσταση: μειωμένη παραγωγή και αυξανόμενο κόστος

Οι παραγωγοί του νησιού αντιμετωπίζουν μείωση στην παραγωγή σταφίδας και σταφυλιού, αύξηση του κόστους και καθυστερήσεις στις διαδικασίες στήριξης — παράγοντες που διαμορφώνουν αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα για τη Ζάκυνθο.

Επιβαρυμένη χρονιά για τον πρωτογενή τομέα στη Ζάκυνθο

Οι αγρότες της Ζακύνθου βιώνουν μια χρονιά ιδιαίτερα επιβαρυμένη: οι εκτιμήσεις δείχνουν μειωμένη παραγωγή ειδικά στη σταφίδα και το αμπέλι, ενώ παράλληλα το κόστος καλλιέργειας έχει φτάσει σε επίπεδα που πιέζουν ασφυκτικά τα εισοδήματα των παραγωγών. Η κατάσταση προκύπτει από συνδυασμό φαινομένων — περιβαλλοντικών, αγρονομικών και διοικητικών — που περιορίζουν τη δυνατότητα συνέχισης παραγωγικής δραστηριότητας με βιώσιμο τρόπο.

Μια σειρά παραγόντων συμβάλλει στην πίεση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας:

Αύξηση κόστους για καύσιμα, λιπάσματα και εργατικά.

για καύσιμα, λιπάσματα και εργατικά. Φθορά αποδόσεων λόγω καιρικών συνθηκών και ασθενειών, όπως ο περονόσπορος .

. Καθυστερήσεις σε κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων οι ενισχύσεις και οι δράσεις δακοκτονίας.

και οι δράσεις δακοκτονίας. Ανταγωνισμός από εισαγόμενα προϊόντα με διαφορετικό κόστος παραγωγής και πρότυπα.

Οι τοπικοί παραγωγοί επισημαίνουν ότι η συνάρτηση κόστους προς τιμές διάθεσης έχει γίνει δυσανάλογα επιβαρυντική: ενώ τα έξοδα αυξάνονται συνεχώς, οι τιμές στο ράφι δεν καλύπτουν τις ανάγκες για αξιόπιστο εισόδημα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο σε επίπεδο οικογενειακού προϋπολογισμού των αγροτών αλλά και στη συνολική οικονομική ζωή των χωριών και των τοπικών αγορών.

"Οι καταναλωτές, θεωρούμε, ότι πριν κάνουν τις αγορές τους, θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους όλα τα ..."

Η ανησυχία για τη δακοκτονία εμφανίζεται έντονη: η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων εκτιμάται ότι αυξάνει τον κίνδυνο για τις ελιές και τελικά για την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής ελαιολάδου. Οι επόμενες εβδομάδες κρίνονται καθοριστικές για την πορεία των καλλιεργειών, αλλά ήδη οι παραγωγοί μεταφέρουν εικόνα προβληματικής σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Τοπικές συνέπειες και ανάγκη μέτρων

Οι επιπτώσεις είναι πολυεπίπεδες: μειωμένα εισοδήματα αγροτών, πιθανή μείωση των προμηθειών στην τοπική αγορά και επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών σε περιοχές όπου ο πρωτογενής τομέας παραμένει βασική πηγή απασχόλησης. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα προϊόντα δημιουργεί πίεση στην τοπική παραγωγή και εγείρει αιτήματα για εντατικότερους ελέγχους στην εισαγωγή προϊόντων και στην εφαρμογή ποιοτικών προδιαγραφών.

Πρόβλημα Επιπτώσεις Αύξηση κόστους παραγωγής Μείωση κερδοφορίας, απειλή βιωσιμότητας Περονόσπορος, καιρικές στρεβλώσεις Μειωμένες αποδόσεις σε σταφίδα και σταφύλι Καθυστερήσεις σε ενισχύσεις & δράσεις δακοκτονίας Ανασφάλεια, κίνδυνος απωλειών παραγωγής

Το αίτημα των παραγωγών για ενίσχυση των ελέγχων στα εισαγόμενα προϊόντα δεν αφορά μόνο τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών αλλά και την προστασία της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Το ζήτημα αυτό έχει ευρύτερες επιπτώσεις για τους καταναλωτές και την τοπική δημόσια εικόνα των προϊόντων της Ζακύνθου.

Σε επίπεδο πολιτικής, οι αγρότες αναμένουν ταχύτερη ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων — τόσο για την αντιμετώπιση των ασθενειών όσο και για την οικονομική στήριξη που θα μετριάσει την αύξηση του κόστους παραγωγής. Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, πολλοί παραγωγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιλογή της μείωσης καλλιεργούμενων εκτάσεων ή ακόμη και της εγκατάλειψης δραστηριότητας.

Η τοπική οικονομία και η κοινωνική συνοχή εξαρτώνται ακόμη από τον αγροτικό τομέα. Η κατάσταση που περιγράφεται απαιτεί συντονισμό μεταξύ παραγωγών, τοπικής διοίκησης και κεντρικών υπηρεσιών, καθώς και άμεσες αποφάσεις για την προστασία της παραγωγής και του εισοδήματος των κατοίκων της Ζακύνθου.