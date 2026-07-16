«Ακρίτεια» στο Νευροκόπι: τετραήμερη γιορτή με συναυλίες και θρησκευτικές εκδηλώσεις

Από 24 ως 27 Ιουλίου ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου οργανώνει τα «Ακρίτεια», τετραήμερες εκδηλώσεις με μουσική, παράδοση και τις θρησκευτικές τελετές προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονος.

Τέσσερις μέρες πολιτισμού και παράδοσης στο Νευροκόπι

Από 24 μέχρι 27 Ιουλίου θα διεξαχθούν οι φετινές εκδηλώσεις των «Ακρίτεια» στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου. Ο δήμος περιγράφει το τετραήμερο ως μία σειρά εκδηλώσεων που συνδυάζει μουσική, χορό, παράδοση, πίστη και πολιτισμό, με στόχο να συγκεντρώσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες γύρω από την τοπική ταυτότητα και τις παραδόσεις.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι οι θρησκευτικές τελετές προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονος. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η περιφορά της Ιεράς Εικόνας, γεγονότα που αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

«Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, παράδοση, πίστη και πολιτισμό… Η γιορτή της φιλοξενίας, της συμμετοχής και της ψυχής του Νευροκοπίου».

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές συναυλίες: ο Πάνος Κιάμος εμφανίζεται το Σάββατο 25 Ιουλίου, ενώ η Ρία Ελληνίδου κλείνει τη διοργάνωση τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Επιπλέον, την Κυριακή 26 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί Ποντιακή Βραδιά, ενώ η έναρξη των εκδηλώσεων την Παρασκευή 24 Ιουλίου περιλαμβάνει παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά με την Έφη Μάρκου και το συγκρότημα «Η τετράς του Βορρά».

Διάρκεια: 24–27 Ιουλίου

Κύρια στοιχεία: μουσική, χορός, θρησκευτικές τελετές, παράδοση

Επικρατέστερες εμφανίσεις: Π. Κιάμος (25/7), Ρ. Ελληνίδου (27/7)

Ημερομηνία Εκδήλωση 24 Ιουλίου Έναρξη: παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά (Έφη Μάρκου, «Η τετράς του Βορρά») 25 Ιουλίου Συναυλία: Πάνος Κιάμος 26 Ιουλίου Ποντιακή Βραδιά 27 Ιουλίου Συναυλία: Ρία Ελληνίδου

Για τους κατοίκους του Νευροκοπίου οι εκδηλώσεις αποτελούν σημαντική κοινωνική συνάθροιση που αναζωπυρώνει τις τοπικές σχέσεις και ενισχύει τη συλλογική μνήμη. Επιπλέον, η προσέλευση επισκεπτών για τις συναυλίες και τις θρησκευτικές τελετές μπορεί να επιφέρει πρόσθετη κίνηση σε τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού, αν και οι ακριβείς επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή και τις καιρικές συνθήκες.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι τα «Ακρίτεια» δεν είναι απλώς εκδηλώσεις αλλά «η έκφραση της συλλογικής μας μνήμης» και μια ευκαιρία διατήρησης των παραδόσεων. Οι κάτοικοι και οι φορείς καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά και να τηρήσουν τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.