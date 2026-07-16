Τραγωδία με νεκρούς γονείς και βρέφος μετά από σφοδρή σύγκρουση στην Χαλκιδική

Σοβαρό οδικό δυστύχημα με θύματα μέλη οικογένειας από τη Δράμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγίου Νικολάου. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες, το ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Ερευνώνται τα αίτια από την Τροχαία Πολυγύρου.

Σφοδρή σύγκρουση στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγίου Νικολάου

Σοβαρό οδικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Στο ΙΧ επέβαινε τετραμελής οικογένεια από τη Δράμα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν άμεσα βαριές βλάβες στο επιβατικό όχημα και εγκλωβισμός των επιβατών.

Στον τόπο του συμβάντος έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν διασωστικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό των προσώπων. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και ένα ακόμη ανήλικο παιδί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Αργότερα το βράδυ έγινε γνωστό ότι κι ο πατέρας, ο οποίος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το δεύτερο ανήλικο παραμένει σοβαρά τραυματισμένο και νοσηλεύεται.

Άμεση επέμβαση των υπηρεσιών και επιπτώσεις στην κυκλοφορία

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ το περιστατικό ανέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία διεκόπη στο σημείο και τα οχήματα διευθύνονταν μέσω παρακαμπτηρίων, με σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε επόμενες ώρες.

Στοιχείο Κατάσταση Νεκροί 2 (μητέρα, βρέφος) Σοβαρά τραυματίες 2 (πατέρας—αργότερα κατέληξε, ένα ανήλικο) Εμπλεκόμενα οχήματα ΙΧ (με πινακίδες Μολδαβίας), βυτιοφόρο

Διερεύνηση των αιτιών

Το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου προχώρησε σε αυτοψία και ανέλαβε τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του τροχαίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες δηλώσεις σχετικά με την υπαιτιότητα ή το πώς προέκυψε η σφοδρή σύγκρουση.

Επέμβαση : Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία στο σημείο.

: Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία στο σημείο. Κυκλοφορία : προσωρινές διακοπές και παράκαμψη μέσω εναλλακτικών δρόμων.

: προσωρινές διακοπές και παράκαμψη μέσω εναλλακτικών δρόμων. Έρευνα: Ανακριτικό Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου διερευνά τα αίτια.

Η τοπική κοινωνία της Δράμας θρηνεί για το βαρύ αυτό περιστατικό, ενώ οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό από το συμβάν να επικοινωνήσει με την Τροχαία Πολυγύρου, προκειμένου να συμβάλει στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του δυστυχήματος.