Η διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ: από τις πλατείες στην πολιτική πραγματικότητα

Από τις μέρες των «αγανακτισμένων» έως τις μετεξελίξεις της διακυβέρνησης, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και οι δεσμεύσεις του αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία και την τοπική οικονομία.

Από την έκρηξη ελπίδας στην πολιτική ωρίμανση

Η πρόσφατη ανασκόπηση της πολιτικής διαδρομής του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει στο προσκήνιο τις υποσχέσεις, τις επιλογές και τις πολιτικές συνέπειες της τελευταίας δεκαπενταετίας. Αυτό που ξεκίνησε ως μαζική κινητοποίηση στους δρόμους και στις πλατείες, με έντονο συναίσθημα και απαιτήσεις για ριζικές αλλαγές, μετεξελίχθηκε σε κυβερνητική εμπειρία που υποχρεώθηκε να συναντήσει περιορισμούς και πραγματικότητες της διακυβέρνησης.

Τα συνθήματα των πλατειών αντικαταστάθηκαν γρήγορα από την ανάγκη για διαχείριση δημόσιου χρέους, συστημάτων κοινωνικής προστασίας και δημοσιονομικών επιλογών. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετές προεκλογικές δεσμεύσεις πέρασαν από τη φάση των εξαγγελιών στη δοκιμασία της εφαρμογής.

Κεντρικές δεσμεύσεις και η κατάληξή τους

Ορισμένες από τις πιο γνωστές πρωτοβουλίες και εξαγγελίες της περιόδου που αναλύεται είναι χαρακτηριστικές για το εύρος των προσδοκιών που δημιουργήθηκαν καθώς και για το πώς διαμορφώθηκε η δημόσια συζήτηση όταν ήρθε η ώρα των αποφάσεων.

Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης : εξαγγελίες για ευρύ φάσμα παροχών, όπως η «επανασύνδεση ρεύματος» και η επαναφορά του κατώτατου μισθού.

: εξαγγελίες για ευρύ φάσμα παροχών, όπως η «επανασύνδεση ρεύματος» και η επαναφορά του κατώτατου μισθού. ΕΝΦΙΑ : χαρακτηρίσθηκε τότε «άδικος φόρος» αλλά στη συνέχεια παρέμεινε ως μόνιμο έσοδο του κράτους.

: χαρακτηρίσθηκε τότε «άδικος φόρος» αλλά στη συνέχεια παρέμεινε ως μόνιμο έσοδο του κράτους. Προστασία πρώτης κατοικίας : οι δεσμεύσεις περί σεισάχθειας και αποτροπής πλειστηριασμών δεν απέτρεψαν την εισαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στη συνέχεια.

: οι δεσμεύσεις περί σεισάχθειας και αποτροπής πλειστηριασμών δεν απέτρεψαν την εισαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στη συνέχεια. Ιδιωτικοποιήσεις: αντί θεσμικής κατάργησης, προέκυψαν παραχωρήσεις, όπως αυτή των περιφερειακών αεροδρομίων και του ΟΛΠ.

«κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»

Η μετάβαση από τις προεκλογικές εξαγγελίες στην καθημερινή διακυβέρνηση ανέδειξε την απόσταση ανάμεσα σε πολιτική ρητορεία και θεσμική εφαρμογή. Πολλές υποσχέσεις συνάντησαν δημοσιονομικούς και νομικούς περιορισμούς, αλλά και ανάγκες συμβιβασμών με διεθνείς και εγχώριους παράγοντες.

Υπόσχεση / Θέμα Αρχική εξαγγελία Τελική εξέλιξη Κατώτατος μισθός Άμεση επαναφορά στα 751 ευρώ Ρυθμίσεις και σταδιακές προσεγγίσεις ΕΝΦΙΑ Κατάργηση Παραμονή ως βασικό δημόσιο έσοδο Προστασία πρώτης κατοικίας Σεισάχθεια και απαγόρευση πλειστηριασμών Εισαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών Ιδιωτικοποιήσεις Αναστολή/κατάργηση Παραχώρηση ΟΛΠ και περιφερειακών αεροδρομίων

Για την τοπική κοινωνία της Δράμας, οι πολιτικές αυτές είχαν πρακτικό αντίκτυπο: από τη μορφή των δημοσίων εσόδων και τη δυνατότητα κοινωνικών παροχών μέχρι την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας που επηρεάζει περιφερειακές υποδομές και απασχόληση.

Η συζήτηση για την «άνοδο και την πτώση του λαϊκισμού», όπως αποτυπώνεται στην ανάλυση, δεν αποτελεί μόνο ιστορική καταγραφή· είναι και οδηγός για τη μελλοντική πολιτική συμπεριφορά. Η εμπειρία αυτής της περιόδου δείχνει ότι οι λαϊκές προσδοκίες απαιτούν ρεαλιστικές προσεγγίσεις, σχεδιασμό και διαφάνεια στην υλοποίηση.

Στο πολιτικό πεδίο, το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια είναι να γεφυρωθούν οι προσδοκίες με την πραγματικότητα, ώστε οι κοινωνικές ανάγκες να καλύπτονται χωρίς να υπονομεύονται οι δημοσιονομικές ισορροπίες. Η αξιολόγηση των παρελθουσών επιλογών θα καθορίσει τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα, με άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών στη Δράμα και στην ευρύτερη περιοχή.