Το Φεστιβάλ Δράμας «Welcome Home»: 157 ταινίες και νέα στρατηγική πριν τα 50 χρόνια

Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, με σύνθημα «Welcome Home», ανακοινώνει πρόγραμμα 157 ταινιών και μέτρα στήριξης δημιουργών, από 6 έως 12 Σεπτεμβρίου.

Προετοιμασία για την επέτειο και αλλαγή στρατηγικής

Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας παρουσιάστηκε επισήμως στην πόλη, με το σύνθημα «Welcome Home» και προσανατολισμό προς την ενίσχυση της εγχώριας και διεθνούς κινηματογραφικής δημιουργίας. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 12 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, επιλεγμένες ανάμεσα σε 3.420 αιτήσεις, ενώ 45 από αυτές θα κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα στη Δράμα.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής ανακοίνωσε αλλαγές που στοχεύουν όχι μόνο στην εβδομαδιαία προβολή, αλλά και στη μόνιμη υποστήριξη των δημιουργών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο πλαίσιο αυτό εισάγονται νέες δράσεις όπως residence σεναρίου και καταβολή τελών προβολής, μέτρα που αποσκοπούν στη δημιουργία σταθερού οικοσυστήματος παραγωγής για νέους σκηνοθέτες και παραγωγούς.

«Αλλάζουμε το Φεστιβάλ, με τρόπο που δεν περιορίζεται στη μία εβδομάδα της διοργάνωσης, αλλά»

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια στροφή προς μεγαλύτερη συνέχεια και στήριξη των επαγγελματιών του χώρου, με άμεσο όφελος για τους ντόπιους δημιουργούς και τις πολιτιστικές δομές της Δράμας.

Ημερομηνίες: 6–12 Σεπτεμβρίου.

6–12 Σεπτεμβρίου. Συνολικές συμμετοχές: 3.420 ταινίες, από τις οποίες 157 επιλέχθηκαν.

3.420 ταινίες, από τις οποίες 157 επιλέχθηκαν. Παγκόσμιες πρεμιέρες: 45 ταινίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε διαγωνιστικά τμήματα: Εθνικό, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές, Διεθνές Σπουδαστικό και το νεοσύστατο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ, δίνοντας έμφαση τόσο στην ελληνική παραγωγή όσο και στη διεθνή παρουσία. Η επιλογή τμημάτων αντανακλά την προσπάθεια του φεστιβάλ να διευρύνει το εύρος και την εμβέλεια των προβολών.

Στοιχείο Αριθμός/Περιγραφή Διάρκεια διοργάνωσης 6–12 Σεπτεμβρίου Επιλεγμένες ταινίες 157 Συνολικές αιτήσεις 3.420 Παγκόσμιες πρεμιέρες 45

Για την τοπική οικονομία και την πολιτιστική ζωή της Δράμας, το φεστιβάλ σημαίνει σημαντική κινητικότητα: επισκέπτες, επαγγελματίες του κινηματογράφου και παράλληλες εκδηλώσεις που γεμίζουν καταλύματα και χώρους εστίασης, καθώς και αυξημένη προβολή της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, οι νέες δράσεις στήριξης μπορούν να ενισχύσουν τη μόνιμη παρουσία δημιουργικών δομών στην περιοχή.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η αλλαγή στρατηγικής στοχεύει στη δημιουργία διαρκούς σχέσης με τους δημιουργούς και στην ανάπτυξη θεσμικών εργαλείων που θα παραμείνουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της Δράμας ως κόμβου μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ.

Καθώς η πόλη προετοιμάζεται για την 50ή επέτειο του θεσμού, η φετινή διοργάνωση λειτουργεί ως κρίσιμο βήμα για τον επαναπροσδιορισμό του φεστιβάλ και την ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος δημιουργίας και πολιτισμού.