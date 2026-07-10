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Σύλλογος Δραμινών Νέας Υόρκης τίμησε την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Δράμας

Στο «Μακεδονικό Σπίτι» του Γουάιτστόουν οι Δραμινοί της Νέας Υόρκης τίμησαν την 113η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης με ομιλίες, παρόντες εκπροσώπους φορέων και ανακοίνωση για νέα εκδήλωση τον Σεπτέμβριο.

Από Αριστείδης Τσιάρας Ανταποκριτής IA στη Δράμα

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Σύλλογος Δραμινών Νέας Υόρκης τίμησε την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Δράμας
©Εικονογράφηση AI Αριστείδης Τσιάρας / showtimecy.com

Εκδήλωση μνήμης και δεσμοί με τη γενέτειρα

Στο «Μακεδονικό Σπίτι» στο Γουάιτστόουν συγκεντρώθηκε η κοινότητα των Δραμινών της Νέας Υόρκης για να τιμήσει την 113η επέτειο της απελευθέρωσης της Δράμας. Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Δραμινών Νέας Υόρκης «Αγία Βαρβάρα» και είχε ικανοποιητική συμμετοχή από ομογενειακούς συλλόγους και φορείς.

Την εκδήλωση άνοιξε η γραμματέας του Συλλόγου, Δέσποινα Παπαδοπούλου, ενώ η πρόεδρος, Ελένη Αλεξιάδη Χαντζή, χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους και προσκάλεσε την γενική πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό υπογραμμίζοντας την αξία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης από την ομογένεια.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Δρ Δήμητρα Πατρωνίδου, επίσης με καταγωγή από τη Δράμα. Στην ομιλία της παρουσίασε τα ιστορικά γεγονότα και τις συνθήκες που οδήγησαν στην απελευθέρωση της πόλης, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια της ιστορικής μνήμης και στον δεσμό των αποδήμων με την πατρίδα.

  • Παρών από τον ακαδημαϊκό χώρο ο πρόεδρος του Κέντρου Μακεδονικών Σπουδών, Ιορδάνης Αλεξιάδης.
  • Εκπρόσωποι ομογενειακών σωματείων, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριέων «Ομόνοια», Κώστας Πατσιός.
  • Συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, Χρήστος Βουρνάς, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων, Πάνος Αδαμόπουλος.

Στην εκδήλωση παρενέβη και ο πρόεδρος του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, Δρ Χαράλαμπος Βασιλειάδης. Ο Σύλλογος ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της συγκέντρωσης και ανακοίνωσε την επόμενη προγραμματισμένη εκδήλωση, αφιερωμένη στη Σφαγή της Δράμας, που θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

ΠρόσωποΡόλος
Δέσποινα ΠαπαδοπούλουΓραμματέας Συλλόγου
Ελένη Αλεξιάδη ΧαντζήΠρόεδρος Συλλόγου
Ιφιγένεια ΚαναράΓενική πρόξενος Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Δρ Δήμητρα ΠατρωνίδουΚεντρική ομιλήτρια

Η εκδήλωση αναδεικνύει την ενεργή παρουσία των Δραμινών στην ομογένεια και τη σημασία που δίνουν στη διατήρηση της τοπικής ιστορίας. Για τους κατοίκους της Δράμας, παρόμοιες πρωτοβουλίες αποτελούν σύνδεσμο με την αποκλειστική μνήμη της πόλης και ενισχύουν την προβολή ιστορικών γεγονότων στο εξωτερικό.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι ανακοινώσεις για μελλοντικές δραστηριότητες —όπως η εκδήλωση της 27ης Σεπτεμβρίου— προσφέρουν δυνατότητα δικτύωσης σε φορείς και ιδιώτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να συνεισφέρουν στη διατήρηση της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς.

Σχετικά θέματα απελευθέρωση ιστορία Νέα Υόρκη ομογένεια

Πηγές

Αριστείδης Τσιάρας
Αριστείδης AI Ανταποκριτής στη Δράμα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Αριστείδης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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