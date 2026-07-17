Θετικό ξεκίνημα για το καλαμπόκι στη Δράμα — επάρκεια νερού και αυξημένες εκτάσεις

Η ΔΑΟΚ Δράμας αναφέρει ευνοϊκές συνθήκες για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο του αραβοσίτου, με φυσιολογική γονιμοποίηση, περιορισμένες προσβολές εντόμων και αναμενόμενη συγκομιδή μετά τις 15 Αυγούστου.

Καλή πορεία της καλλιέργειας

Οι συνθήκες για την καλλιέργεια του καλαμποκιού στη Δράμα εμφανίζονται, μέχρι στιγμής, ευνοϊκές, όπως επιβεβαιώνει ο γεωπόνος της ΔΑΟΚ Δράμας, Κωνσταντίνος Σίμογλου. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η γονιμοποίηση των φυτών προχωρά ομαλά και δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά προβλήματα σε βασικές παραγωγικές ζώνες του νομού.

Ειδικότερα, δεν έχουν εντοπιστεί επιπτώσεις από τις γνωστές προσβολές που ανησυχούν τους παραγωγούς, ενώ έντομα σχετιζόμενα με ζημιές καταγράφονται σε παγίδες αλλά με πολύ περιορισμένη δραστηριότητα. Η εικόνα αυτή μειώνει, προς το παρόν, τον άμεσο κίνδυνο για εκτεταμένες απώλειες από εχθρούς.

Αρδευτικά αποθέματα και ανάγκες

Καίριο στοιχείο για την τρέχουσα περίοδο είναι η διαθεσιμότητα αρδευτικού νερού στις λίμνες και στο δίκτυο, αποτέλεσμα των αυξημένων βροχοπτώσεων το χειμώνα και την άνοιξη. Ωστόσο, ο γεωπόνος υπενθυμίζει ότι το διάστημα από την άνθιση έως την καρπόδεση απαιτεί υψηλές ποσότητες νερού.

«Από την άνθιση έως την καρπόδεση οι υδατικές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές. Παράλληλα με το αρδευτικό νερό, οι βροχές του Ιουνίου ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμες»,

Η ΔΑΟΚ εκφράζει την ελπίδα για βροχοπτώσεις και μέσα στον Ιούλιο, παρότι τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, και τονίζει ότι επιπλέον βροχές θα θωρακίσουν την τρέχουσα καλλιέργεια.

Κατάσταση γονιμοποίησης: σχεδόν ολοκληρωμένη και φυσιολογική.

σχεδόν ολοκληρωμένη και φυσιολογική. Εχθροί/προσβολές: δεν εντοπίστηκαν Διαβρώτικα· έντομα σε παγίδες με χαμηλή δραστηριότητα.

δεν εντοπίστηκαν Διαβρώτικα· έντομα σε παγίδες με χαμηλή δραστηριότητα. Αρδευτικό νερό: επάρκεια χάρη στις αυξημένες βροχές χειμώνα/άνοιξη, αλλά απαιτούνται βροχοπτώσεις και τον Ιούλιο.

επάρκεια χάρη στις αυξημένες βροχές χειμώνα/άνοιξη, αλλά απαιτούνται βροχοπτώσεις και τον Ιούλιο. Εκτάσεις: σημειώνεται σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην περιοχή ενισχύει τις προσδοκίες για καλύτερες συνολικές αποδόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ευνοϊκές μέχρι το τέλος της περιόδου.

Στάδιο Αναμενόμενος χρόνος Ανθισή — Καρπόδεση Ιούνιος — Ιούλιος (υψηλές υδατικές ανάγκες) Συγκομιδή (πολύ πρώιμα υβρίδια) Αμέσως μετά τις 15 Αυγούστου Ολοκλήρωση συγκομιδής Μέσα στον Σεπτέμβριο

Για τους ντόπιους παραγωγούς, οι παραπάνω ενδείξεις σημαίνουν καλύτερη προοπτική εισοδήματος αλλά και ανάγκη εγρήγορσης: παρακολούθηση των αρδευτικών αναγκών, έγκαιρες εφαρμογές διαχείρισης εχθρών όπου απαιτείται και προσοχή στην ποιότητα του νερού και της άρδευσης.

Η ΔΑΟΚ Δράμας δηλώνει επιφυλακτικότητα και προτρέπει τους καλλιεργητές να συνεχίσουν τις τακτικές επιθεωρήσεις των αγρών και να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν αλλαγές στην εξέλιξη των καιρικών δεδομένων ή της παρουσίας εχθρών.