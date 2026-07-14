Σπάνια φωτογραφία φέρνει στο φως τα πρώτα υπεραστικά οχήματα στην Ελευθερούπολη

Μια φωτογραφία από την ομάδα «ΚΑΒΑΛΑ, ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ!» αποτυπώνει την εποχή που τα πρώτα υπεραστικά αυτοκίνητα συνέδεαν Καβάλα, Δράμα και Χρυσούπολη, με ταξίδια δύσκολα και δαπανηρά για τους κατοίκους της περιοχής.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο από τις αρχές του 20ού αιώνα

Στην ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει παλιές εικόνες της περιοχής αναρτήθηκε πρόσφατα μια σπάνια φωτογραφία που απεικονίζει τα πρώτα υπεραστικά αυτοκίνητα στην περιοχή της Ελευθερούπολης. Η εικόνα, σύμφωνα με την ανάρτηση, χρονολογείται πριν από το 1940 και δείχνει κτήρια που ανήκαν στο χάνι της οικογένειας Ζαννή, το ιστορικό σημείο όπου τότε βρισκόταν ο σταθμός των αυτοκινήτων — στη σημερινή θέση του πρακτορείου ΚΤΕΛ.

«ΚΑΒΑΛΑ, ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ!»

Η φωτογραφία αναδεικνύει όψεις της καθημερινής μετακίνησης σε μια εποχή προτού διαμορφωθούν οι σύγχρονες υποδομές. Τα αυτοκίνητα που εικονίζονται εκτελούσαν δρομολόγια ανάμεσα σε Καβάλα, Δράμα, Χρυσούπολη και Ελευθερούπολη, αλλά τα ταξίδια δεν ήταν καθόλου άνετα ή αξιόπιστα.

Διαδρομές με δυσκολίες και κόστος για τους επιβάτες

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τη φωτογραφία περιγράφουν συνθήκες οι οποίες σήμερα φαίνονται πρωτόγονες: οι διαδρομές ήταν ευάλωτες σε μηχανικές βλάβες και στις καιρικές συνθήκες. Αναφέρεται ότι η μετακίνηση από την Καβάλα προς τη Δράμα διαρκούσε κανονικά περίπου δύο ώρες, αλλά δεν ήταν ασυνήθιστο ένα δρομολόγιο να παραταθεί και να γίνει υπόθεση ολόκληρης ημέρας λόγω προβλημάτων στο όχημα.

Τα οδικά δίκτυα ήταν ανεπαρκή· τις βροχερές ημέρες μετατρέπονταν σε βούρκο.

Συχνά τα αυτοκίνητα ακινητοποιούνταν, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αναγκάζονται να συνδράμουν ενεργά, ακόμα και σπρώχνοντας το όχημα.

Το κόστος του εισιτηρίου ήταν υψηλό: το εισιτήριο Καβάλας–Δράμα κόστιζε 75 δραχμές, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο ημερομίσθιο ενός καλά αμοιβόμενου καπνεργάτη της εποχής.

Η αντίθεση με την αστική συγκοινωνία εκείνης της περιόδου είναι σαφής: το εισιτήριο για την αστική γραμμή κοστολογούνταν μόλις 5 δραχμές, καθιστώντας τις υπεραστικές μετακινήσεις προσιτές μόνο σε οικονομικά ευμάρειες.

Τοπική σημασία και διατήρηση της μνήμης

Η εικόνα της Ελευθερούπολης με το χάνι και τα πρώτα λεωφορεία προσφέρει έναν άμεσο δεσμό με το παρελθόν της περιοχής: καταγράφει την εξέλιξη των μεταφορών και την αλλαγή χρήσεων του χώρου — από χάνι και σταθμό υπεραστικών οχημάτων στη σημερινή λειτουργία ως πρακτορείο ΚΤΕΛ. Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοια τεκμήρια φωτίζουν την καθημερινότητα των προγόνων και τις δυσκολίες που ανέμεναν οι ταξιδιώτες πριν την ανάπτυξη των δρόμων και της τεχνολογίας των οχημάτων.

Στοιχείο Πληροφορία από την ανάρτηση Χρονολογία Προ 1940 (αρχές 1920 πιθανή περίοδος) Κύριες διαδρομές Καβάλα - Δράμα - Χρυσούπολη - Ελευθερούπολη Κόστος εισιτηρίου (υπεραστικό) 75 δραχμές Κόστος εισιτηρίου (αστικό) 5 δραχμές

Η ανάδειξη τέτοιων φωτογραφιών μέσα από τοπικές ομάδες και αρχείο έχει πρακτική αξία: βοηθά στην καταγραφή της τοπικής κληρονομιάς, στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην ευαισθητοποίηση για τη μεταμόρφωση του αστικού και υπαίθριου χώρου.

Για τους κατοίκους της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής, το ντοκουμέντο λειτουργεί και ως πρόσκληση να αναζητηθούν περισσότερα αρχεία και μαρτυρίες σχετικά με τις πρώτες δημόσιες συγκοινωνίες, τις συνθήκες μετακίνησης και την κοινωνική διάρθρωση εκείνης της εποχής.

Η φωτογραφία αποτελεί υπενθύμιση ότι ακόμη και καθημερινές υποδομές, όπως ένας σταθμός λεωφορείου, έχουν ιστορία που συνδέεται με ανθρώπινες εμπειρίες και αλλαγές στην τοπική οικονομία και κοινωνία.