Ιδρύεται Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα με έδρα την Πετρούσα — αιτήσεις 27/8-2/9

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στη Δράμα, που θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2025-2026 με έδρα την Πετρούσα. Οι αιτήσεις για την επιλογή κατεύθυνσης ανοίγουν 27 Αυγούστου και διαρκούν έως 2 Σεπτεμβρίου.

Νέο σχολικό τμήμα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στον νομό Δράμας

Το Υπουργείο Παιδείας, κατόπιν απόφασης της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, προχωρά στην ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας με έδρα την Πετρούσα. Το σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2025-2026 και απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους του νομού Δράμας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη ξεκινάει την 27 Αυγούστου και λήγει την 2 Σεπτεμβρίου 2025. Οι γονείς ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μπορούν να δηλώσουν έως δύο κατευθύνσεις κατά την αίτηση. Ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας απαιτείται, μεταξύ άλλων, λογαριασμός ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο έγγραφο που να πιστοποιεί τη διαμονή στο νομό.

«Η ίδρυση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στη Δράμα, θα δώσει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, παράλληλα με τη γενική παιδεία.»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η επιλογή των υποψηφίων θα αρχίσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής που στοχεύει στην ενίσχυση της ισόρροπης ανάπτυξης γνωστικών και δημιουργικών ικανοτήτων και στην αναβάθμιση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ζωής σε όλη τη χώρα.

Για την τοπική κοινωνία της Δράμας η δημιουργία Καλλιτεχνικού Γυμνασίου έχει άμεσες συνέπειες:

Διεύρυνση επιλογών εκπαίδευσης για τους μαθητές με κλίσεις στις τέχνες.

Ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Πετρούσα και ευρύτερα στο νομό.

Πιθανή προσέλκυση εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού στην περιοχή.

Οι οικογένειες που ενδιαφέρονται πρέπει να προσέξουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες. Ειδικότερα, η προϋπόθεση μόνιμης κατοικίας στο νομό Δράμας και η προσκόμιση σχετικού εγγράφου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ) είναι καθοριστικής σημασίας για την αποδοχή της αίτησης. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι στόχος του Υπουργείου είναι να προσφέρει ίσες ευκαιρίες και να συνδυάσει τη γενική με την καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Στοιχείο Πληροφορία Έδρα σχολείου Πετρούσα, Νομός Δράμας Έναρξη λειτουργίας Σχολικό έτος 2025-2026 Περίοδος υποβολής αιτήσεων 27/08/2025 - 02/09/2025 Έναρξη διαδικασίας επιλογής 04/09/2025

Σε τοπικό επίπεδο θα χρειαστεί συνεργασία μεταξύ δημοτικών υπηρεσιών, σχολικών αρχών και πολιτιστικών φορέων ώστε το νέο σχολείο να ενσωματωθεί με την ευρύτερη εκπαιδευτική και κοινωνική υποδομή της Δράμας. Οι γονείς οφείλουν να ενημερωθούν έγκαιρα για τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς πολιτισμού της περιοχής έχουν την ευκαιρία να προτείνουν δράσεις συνεργασίας και ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών.

Η ίδρυση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου καταγράφεται ως βήμα ενίσχυσης της τοπικής εκπαιδευτικής παρουσίας και πιθανής αναβάθμισης της πολιτιστικής δραστηριότητας στη Δράμα, με άμεσο όφελος για τα νέα παιδιά του νομού.