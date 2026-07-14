Η τηλεόραση απομακρύνεται από το «ιδανικό» οικογενειακό σπίτι — τι βλέπουν οι σειρές σήμερα

Διεθνείς μελέτες εντοπίζουν ότι οι σύγχρονες τηλεοπτικές παραγωγές παρουσιάζουν την οικογένεια κυρίως ως πεδίο συγκρούσεων και διάλυσης, αντί για ασφαλές κοινωνικό δίκτυο — επιπτώσεις και τοπικές παρατηρήσεις για τη Δράμα.

Οι σειρές προβάλλουν το ρήγμα αντί της γαλήνης

Μια σειρά πρόσφατων διεθνών ερευνών καταγράφει αλλαγή στην εικόνα της οικογένειας που προβάλλεται στη μυθοπλασία: αντί για το σταθερό και λειτουργικό σπίτι, οι τηλεοπτικές αφηγήσεις εστιάζουν σε σχέσεις σε κρίση, βία και αποξένωση. Αυτή η στροφή, όπως διαφαίνεται στις μελέτες του Geena Davis Institute και πανεπιστημιακών ερευνητών, δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο αλλά παγκόσμια τάση που διαπερνά παραγωγές από το Χόλιγουντ μέχρι την Ευρώπη.

Στο επίπεδο της θεματολογίας, οι δημιουργοί επιλέγουν το έντονο συναίσθημα και τη σύγκρουση για να δομήσουν την πλοκή και να κρατήσουν το κοινό. Η αιτιολόγηση είναι δραματουργική: ένα ήρεμο, αρμονικό οικογενειακό περιβάλλον δίνει λιγότερη δυνατότητα για ανατροπές, ένταση και εξέλιξη χαρακτήρων.

Για τη Δράμα και την ευρύτερη περιφέρεια, αυτή η αλλαγή έχει πρακτικές συνέπειες στην τοπική κουλτούρα και την κοινωνική συζήτηση. Όταν οι τηλεοπτικές εικόνες που φτάνουν στα νοικοκυριά μας αναπαράγουν κυρίως δυσλειτουργίες, διαμορφώνουν πρότυπα και προσδοκίες, ιδίως στη νεότερη γενιά, και επηρεάζουν τη δημόσια αντιπαράθεση για την οικογένεια, την ανατροφή και την αλληλεγγύη.

Αφηγηματική επιλογή: Η σύγκρουση παράγει θέαμα και προβληματισμό.

Η σύγκρουση παράγει θέαμα και προβληματισμό. Κοινωνικός αντίκτυπος: Η επαναλαμβανόμενη παρουσία τοξικών σχέσεων μπορεί να αλλάξει την κοινή αντίληψη για το «φυσιολογικό».

Η επαναλαμβανόμενη παρουσία τοξικών σχέσεων μπορεί να αλλάξει την κοινή αντίληψη για το «φυσιολογικό». Εκπαιδευτικές προκλήσεις: Σχολεία και γονείς καλούνται να ενισχύσουν κριτική σκέψη απέναντι σε στερεότυπα.

Στην τηλεοπτική παραγωγή, σειρά όπως αυτές που προβάλλονται διεθνώς χρησιμοποιούν τον οικογενειακό ιστό ως πηγή έντασης — από πολιτικές ίντριγκες μέχρι ψυχολογικό τραύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν ποιοτικές απεικονίσεις υγιούς οικογενειακού βίου, αλλά η εκπροσώπησή τους μειώνεται σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.

Στοιχείο Περιγραφή Ποσοστό θετικής απεικόνισης περίπου 5% των σύγχρονων παραγωγών Κεντρική επιλογή σεναρίου Σύγκρουση, τοξικότητα, διάλυση δεσμών

Αυτή η διαπίστωση ανοίγει ερωτήματα για τους παραγωγούς περιεχομένου αλλά και για τους θεσμούς που ασχολούνται με την παιδεία και τα μέσα: ποιος έχει την ευθύνη να προωθήσει πιο ισορροπημένα πρότυπα; Πώς μπορούν τοπικές πρωτοβουλίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ενισχύσουν παρουσιάσεις που αναδεικνύουν θετικές οικογενειακές σχέσεις;

Για την καθημερινότητα των κατοίκων της Δράμας, οι επιπτώσεις είναι πρακτικές: οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς χρειάζεται να ενισχύουν την κριτική πρόσληψη τηλεοπτικού περιεχομένου, ενώ οι τοπικές πολιτιστικές δράσεις μπορούν να αναδείξουν εναλλακτικές αφηγήσεις με επίκεντρο τη συνεργασία και τη στήριξη ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας.

Σε επίπεδο πολιτισμού, η συζήτηση επεκτείνεται και στην παραγωγή τοπικού οπτικοακουστικού έργου: μικρές σειρές, ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις από τοπικούς φορείς μπορούν να παρουσιάσουν εναλλακτικά πρότυπα, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η οικογένεια μπορεί να είναι ασφαλές καταφύγιο και κοινωνικό δίχτυ υποστήριξης.

Συμπέρασμα: Η τηλεοπτική τάση να μεταφέρει στην οθόνη κυρίως οικογενειακές διασπάσεις έχει ευρύτερες συνέπειες στην κοινωνική αντίληψη και στην πολιτιστική παραγωγή. Στη Δράμα, όπως και αλλού, η αντιμετώπιση αυτής της τάσης απαιτεί συνεργασία εκπαιδευτικών, πολιτιστικών δομών και οικογενειών ώστε να ενισχυθούν ισορροπημένες απεικονίσεις και να προστατευθεί η κριτική ωριμότητα των θεατών.