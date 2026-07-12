Νέα καθημερινή σειρά του Alpha με Μαριάννα Τουμασάτου — αλλαγές στη ζώνη prime time

Ο Alpha προετοιμάζει τη μεταγραφή της τουρκικής παραγωγής σε ελληνική σειρά με κεντρική ηρωίδα τη Μαριάννα Τουμασάτου. Η νέα παραγωγή θα καταλάβει σημαντικό slot του prime time και φέρνει στην οθόνη σχέσεις, φιλοδοξία και οικογενειακές εντάσεις.

Ο Alpha επενδύει σε ελληνική μεταφορά τουρκικής σειράς

Το κανάλι Alpha ετοιμάζει για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο μια νέα απογευματινή και prime time παραγωγή με κεντρική πρωταγωνίστρια τη Μαριάννα Τουμασάτου. Η σειρά, με τίτλο στην ελληνική αγορά «Οι Κόρες της Αρετής», βασίζεται στο τουρκικό σενάριο Fazilet Hanım ve Kızları και θα προσαρμοστεί σε σημεία της σεναριακής γραμμής για το ελληνικό κοινό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηρωίδα που ενσαρκώνει η Τουμασάτου είναι μια μητέρα αποφασισμένη να εξασφαλίσει για τις κόρες της κοινωνική άνοδο και οικονομική ασφάλεια. Η αφήγηση προβάλλει τη μετατόπιση των κινήτρων της από θεμιτά σε εξτρεμιστικές επιλογές, καθώς οι φιλοδοξίες της την ωθούν σε ακραίες συμπεριφορές.

Κεντρική πρωταγωνίστρια: Μαριάννα Τουμασάτου

Μαριάννα Τουμασάτου Συνδεδεμένη ηθοποιός: Ασημένια Βουλιώτη (στον ρόλο της κόρης)

Ασημένια Βουλιώτη (στον ρόλο της κόρης) Ζώνη προβολής: slot του prime time γύρω στις 20:00

Η επιλογή της Τουμασάτου για αυτόν τον ρόλο δεν είναι τυχαία: η ηθοποιός έχει πρόσφατα παρουσιαστεί σε απαιτητικούς τηλεοπτικούς ρόλους και η νέα σειρά φαίνεται να την τοποθετεί στο επίκεντρο ενός κοινωνικού-οικογενειακού μελοδράματος. Στην ελληνική έκδοση συναντούμε εκ νέου την Ασημένια Βουλιώτη, που στο παρελθόν συμπρωταγωνίστησε μαζί της και τώρα εμφανίζεται ως η κόρη της Αρετής, σε ρόλο με αντίθετες επιδιώξεις από την μητέρα.

Στοιχείο Πληροφορία Πηγή έμπνευσης Τουρκική σειρά "Fazilet Hanım ve Kızları" Κεντρικός άξονας Μητρική φιλοδοξία, κοινωνική άνοδος, οικογενειακές συγκρούσεις Προτεινόμενη ζώνη Prime time (περίπου 20:00)

Για το τηλεοπτικό κοινό της Δράμας και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κίνηση αυτή του Alpha σηματοδοτεί μια ακόμη αναδιάταξη της συνήθους καθημερινής τηλεθέασης: το slot των 20:00 θεωρείται κρίσιμο για οικογένειες και εργαζομένους που παρακολουθούν από τον χώρο του σπιτιού μετά την επιστροφή από την εργασία. Η τοποθέτηση σειράς με έντονο μελοδραματικό χαρακτήρα και αναγνωρίσιμους ηθοποιούς στοχεύει σε ευρύ κοινό.

Αναμένεται ότι οι τηλεθεατές θα συγκρίνουν την ελληνική εκδοχή με την προηγούμενη προβολή της συγκεκριμένης ιστορίας στη χώρα (όπου είχε παρουσιαστεί με τίτλο «Οι Κόρες της Φαζιλέτ») και με άλλες εγχώριες παραγωγές που διαγωνίζονται στην ίδια ώρα. Η επιτυχία ή όχι της σειράς θα εξαρτηθεί, πέρα από την ερμηνεία και το σενάριο, από την προσαρμογή του θέματος στην εγχώρια πραγματικότητα και στις προσδοκίες του κοινού.

Πρακτικά, οι κάτοικοι της Δράμας που ενδιαφέρονται για τις τηλεοπτικές εξελίξεις μπορούν να αναμένουν ανακοινώσεις του καναλιού για το ακριβές πρόγραμμα προβολής και το πλήρες καστ. Η παραγωγή, με βάση την πολιτική των ελληνικών τηλεοπτικών δικτύων σε ανάλογες περιπτώσεις, αναμένεται να συνοδευτεί από προωθητικά βίντεο και συνεντεύξεις που θα διευκολύνουν την εξοικείωση του κοινού με τους χαρακτήρες.

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στη σεναριακή διαχείριση των θεμάτων που θίγονται —όπως οι οικογενειακές σχέσεις, οι κοινωνικές ανισότητες και οι ηθικές επιλογές—, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτά θα παρουσιαστούν στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα. Για τους θεατές της περιοχής, η σειρά αποτελεί μια ακόμα επιλογή ψυχαγωγίας που μπορεί να διαμορφώσει τις βραδινές τους συνήθειες την προσεχή σεζόν.