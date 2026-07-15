Επιχείρηση καθαρισμού στο Τέρμα Φιλίππου — αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα από τον Δήμο Δράμας

Στο πλαίσιο στοχευμένων παρεμβάσεων, συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας προχώρησαν σήμερα σε γενικό καθαρισμό της περιοχής Τέρμα Φιλίππου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε σε ελέγχους και βεβαίωση διοικητικών προστίμων για παράνομη απόθεση απορριμμάτων.

Άμεση παρέμβαση στις κοινόχρηστες ζώνες της πόλης

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος καθαρισμός στην περιοχή Τέρμα Φιλίππου από συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Δράμας. Η ενέργεια στόχευε στην αποκατάσταση της εικόνας της γειτονιάς και στην απομάκρυνση στοιβάδων απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων που έχουν συγκεντρωθεί επανειλημμένα στην ίδια ζώνη.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο προχώρησε σε στοχευμένους ελέγχους και στην καταγραφή παραβάσεων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε όσους εντοπίστηκαν να αποθέτουν απορρίμματα εκτός των προβλεπόμενων σημείων και ωρών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας.

«Η ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές έχει πλέον εξαντληθεί. Όσοι συνεχίζουν να αποθέτουν παράνομα απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα θα έρχονται αντιμέτωποι με τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία και ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου»

Οι παρεμβάσεις του Δήμου δεν περιορίζονται στον περιστασιακό καθαρισμό: αποτελούν συνέχεια των συστάσεων και των προηγούμενων προσπαθειών της υπηρεσίας για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή. Η Διεύθυνση Καθαριότητας έχει επανειλημμένα πραγματοποιήσει εργασίες καθαρισμού και ενημέρωσης κατοίκων και επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός.

Η επιμονή σε ελεγκτικές δράσεις από τη Δημοτική Αστυνομία έχει σαφές προσανατολισμό: να περιορίσει επαναλαμβανόμενες παραβάσεις που επιβαρύνουν το αστικό περιβάλλον και να διασφαλίσει ίσους όρους για τους συμπολίτες όσον αφορά την καθαριότητα και την υγιεινή. Τα πρόστιμα λειτουργούν ως προειδοποίηση, αλλά και ως μέσο αποτροπής για όσους προκαλούν περιβαλλοντική όχληση.

Φορείς : Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Δράμας, Δημοτική Αστυνομία.

: Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Δράμας, Δημοτική Αστυνομία. Αντικείμενο : απομάκρυνση απορριμμάτων και ογκωδών, έλεγχοι και βεβαίωση διοικητικών προστίμων.

: απομάκρυνση απορριμμάτων και ογκωδών, έλεγχοι και βεβαίωση διοικητικών προστίμων. Στόχος: αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και βελτίωση της εικόνας της γειτονιάς.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι συνέπειες είναι άμεσες: βελτίωση των συνθηκών καθαριότητας, μειωμένος κίνδυνος για την υγεία από συσσωρευμένα απόβλητα και σαφές μήνυμα ότι η επαναλαμβανόμενη ακαθαρσία δεν θα γίνεται ανεκτή. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις και οι ένοικοι της περιοχής πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κανόνες για τη διάθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων εφαρμόζονται πλέον με συνέπεια.

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Ο Δήμος καλεί τους δημότες να σεβαστούν τους κανόνες συλλογής και απόθεσης απορριμμάτων και υπενθυμίζει τα κανάλια επικοινωνίας για αναφορές παράνομων εναποθέσεων. Η συνέχιση των στοχευμένων παρεμβάσεων αναμένεται να περιορίσει τις επαναλαμβανόμενες εστίες ρύπανσης και να βελτιώσει την καθημερινότητα στην πόλη.