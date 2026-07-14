Ξεκίνησε η Ειδική Αγορά Παραγωγών στη Δράμα — συζητήσεις για μόνιμη ετήσια διοργάνωση

Άνοιξε η Ειδική Θεματική Αγορά Παραγωγών του Σαββάτου στη Δράμα, ενώ το εμπόριο της πόλης μπαίνει σε περίοδο θερινών εκπτώσεων και εντείνονται οι συζητήσεις για μόνιμη, ετήσια αγορά παραγωγών. Παράλληλα η τοπική εκκλησία ζητά επαναπατρισμό ιερών κειμηλίων του Παγγαίου.

Ενεργοποίηση τοπικής αγοράς και προτάσεις για μόνιμη διοργάνωση

Ξεκίνησε στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας η Ειδική Θεματική Αγορά Παραγωγών που πραγματοποιείται τα Σάββατα, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο του τοπικού Τύπου. Η κίνηση αυτή συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου των θερινών εκπτώσεων, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ενίσχυση της τοπικής αγοράς την υψηλή σαιζόν.

Στο προσκήνιο βρίσκεται επίσης η προωθούμενη πρόταση για τη δημιουργία μιας μόνιμης, ετήσιας Αγοράς Παραγωγών στη Δράμα. Η ιδέα προβάλλεται ως δυνατό μέσο υποστήριξης της τοπικής παραγωγής και τόνωσης της κίνησης στο κέντρο της πόλης, ειδικά ενόψει της εποχικής μείωσης του μόνιμου πληθυσμού.

«Σημαντική η ενίσχυση της αγοράς από τους Δραμινούς του εξωτερικού, η πόλη μας δυστυχώς αδειάζει»

Δηλώσεις στο φύλλο του Πρωινού Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος της Ειδικής Θεματικής Αγοράς της Π.Ε. Δράμας, κ. Μαυροβασίλης, ενώ ο γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, κ. Μιλτιάδης Κιάκος, μιλά για την κατάσταση στην τοπική αγορά και τις ανάγκες που προκύπτουν για ενέργειες ανάταξης.

Πρακτικές επιπτώσεις για κατοίκους και παραγωγούς

Οι τοπικοί παραγωγοί αποκτούν νέα διέξοδο για άμεση διάθεση προϊόντων προς τους καταναλωτές.

Οι καταναλωτές της πόλης μπορούν να επωφεληθούν από ποικιλία και πιθανές προσφορές στην περίοδο των εκπτώσεων.

Η συζήτηση για μόνιμη αγορά επιδιώκει να αντιμετωπίσει τη χειμερινή μείωση της εμπορικής κίνησης και τη συρρίκνωση του πληθυσμού.

Για τον δημόσιο χώρο και την τοπική διοίκηση, το στοίχημα είναι η σωστή οργάνωση και η βιωσιμότητα μιας μόνιμης αγοράς: χώρος, υγειονομική μέριμνα, διοικητική υποστήριξη και συνεπής προβολή ώστε να προσελκύσει επισκέπτες και κατοίκους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Θρησκευτικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον: αίτημα επαναπατρισμού κειμηλίων

Παράλληλα με τα οικονομικά ζητήματα, το πρωτοσέλιδο αναδεικνύει την έκκληση του Μητροπολίτη Δράμας, κ. Δωρόθεου, για την ανάγκη διαδικασίας επαναπατρισμού ιερών κειμηλίων της Παναγίας Εικοσιφοινίσσης του Παγγαίου. Το ζήτημα αφορά την τοπική συλλογική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, καθώς η Μονή της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας αποτελεί ιστορικό θρησκευτικό σημείο στην οροσειρά του Παγγαίου.

Στοιχείο Περιγραφή Μονή Παναγία Εικοσιφοινίσσης, Παγγαίο Ύψος 753 μέτρα (βόρεια πλευρά Παγγαίου) Ιστορική αναφορά Μοναστικός οικισμός από τον 5ο αι. μ.Χ. (θέση Βίγλα)

Το αίτημα για επαναπατρισμό κειμηλίων εγείρει θέματα αρμοδιοτήτων, συνεργασίας με κεντρικές αρχές και πιθανώς νομικών διαδικασιών. Για τους κατοίκους της Δράμας, το ζήτημα αγγίζει τον τοπικό πολιτισμό και τον θρησκευτικό τουρισμό, παράγοντες που συχνά συνδέονται με οικονομικά οφέλη για την περιφέρεια.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από τα σημερινά δημοσιεύματα παρουσιάζει μια πόλη που επιχειρεί να συνδυάσει εμπορικές πρωτοβουλίες και πολιτιστικές αξιώσεις, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της. Οι επόμενες κινήσεις της Περιφερειακής Ενότητας, των παραγωγών και των θεσμικών εκπροσώπων θα κρίνουν κατά πόσο η Ειδική Αγορά θα μετατραπεί σε σταθερό στοιχείο για τη Δράμα.