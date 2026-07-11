Αλεξάνδρεια: ακυρώθηκε η προγραμματισμένη στάση του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady

Το κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου <strong>2.000</strong> επιβάτες της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ δεν έλαβε άδεια εισόδου στα αιγυπτιακά χωρικά ύδατα, με συνέπεια να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια. Η εξέλιξη προκαλεί ερωτήματα για την τοπική προετοιμασία και τις επιπτώσεις στον τουρισμό.

Αποκλεισμός και αναζητούμενοι εναλλακτικοί προορισμοί

Η προγραμματισμένη στάση στην Αλεξάνδρεια του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Αθήνα, δεν πραγματοποιήθηκε αφού αιγυπτιακές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο του σκάφους στα εθνικά τους χωρικά ύδατα. Το πλοίο μετέφερε γύρω στις 2.000 επιβάτες, πολλοί από τους οποίους ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ και είχαν προγραμματίσει προσκυνηματικές και τουριστικές δραστηριότητες στην πόλη.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοινώσεων της ναυλωτικής εταιρείας και δηλώσεων του διευθύνοντος της Atlantis Events, Ριτς Κάμπελ, ο οποίος ενημέρωσε τους επιβάτες για την αλλαγή σχεδίων. Σύμφωνα με τις αναφορές, το πρόγραμμα της κρουαζιέρας είχε ήδη μεταβληθεί λόγω ανάλογης απόφασης των τουρκικών αρχών νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.

Πλοίο: Scarlet Lady

Εταιρεία ναύλωσης: Atlantis Events

Εκτιμώμενος αριθμός επιβατών: περίπου 2.000

«Νωρίς σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι το Scarlet Lady δεν επιτρέπεται πλέον να εισέλθει στα αιγυπτιακά χωρικά ύδατα και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τη σημερινή προγραμματισμένη στάση στην Αλεξάνδρεια», ανέφερε σε μήνυμά του ο Ριτς Κάμπελ.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής επίσημη εξήγηση για την απόφαση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Από τοπική σκοπιά, η ακύρωση προκαλεί άμεσο ενδιαφέρον για τις οικονομικές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις που είχαν προετοιμαστεί για την υποδοχή επισκεπτών — ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, οδηγοί και έμποροι στην περιοχή του λιμανιού.

Ασφαλής πληροφορία Στοιχείο Όχημα ειδήσεων Scarlet Lady Προβλεπόμενη επίσκεψη Αλεξάνδρεια Εταιρεία ναύλωσης Atlantis Events Αναφερόμενος αριθμός επιβατών περίπου 2.000

Για την τοπική κοινωνία η εξέλιξη εγείρει δύο άμεσα ζητήματα: την πληροφόρηση των εμπλεκόμενων φορέων και την αξιολόγηση της ετοιμότητας του λιμανιού να διαχειριστεί απρόβλεπτες ακυρώσεις ή αλλαγές δρομολογίων. Η Αλεξάνδρεια, ως παραδοσιακός θαλάσσιος προορισμός, εξαρτάται από τέτοιες επισκέψεις για έσοδα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από το λιμάνι.

Επίσης, η επανάληψη ανάλογων αποκλεισμών σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να επηρεάσει τη φήμη της περιοχής ως φιλικού προορισμού για συγκεκριμένες κοινότητες και να απαιτήσει διπλωματική ή διοικητική διαχείριση σε επαφή με τις αρμόδιες εθνικές και λιμενικές αρχές. Τοπικοί φορείς του τουρισμού και επιχειρηματίες αναζητούν διευκρινίσεις για την ακύρωση και εκτιμούν πιθανές ζημιές από μη πραγματοποιημένες κρατήσεις και μεταθέσεις υπηρεσιών.

Η συνέχεια της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τις επίσημες εξηγήσεις της αιγυπτιακής πλευράς και από τις κινήσεις της ναυλωτικής εταιρείας για αποζημιώσεις ή αναπροσαρμογή του προγράμματος. Για την Αλεξάνδρεια, το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης καλύτερου συντονισμού μεταξύ λιμενικών αρχών και τουριστικών φορέων ώστε να περιοριστεί ο τοπικός αντίκτυπος σε μελλοντικές παρόμοιες περιπτώσεις.