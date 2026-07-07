Αλεξάνδρεια: Συναγερμός για διαδοχικούς εμπρησμούς κάδων και έκκληση για προστασία

Ανησυχία εκφράζει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας για αλλεπάλληλους εμπρησμούς κάδων στην Αλεξάνδρεια, επισημαίνοντας τους κινδύνους για ασφάλεια και την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Αυξανόμενος προβληματισμός για την ασφάλεια και την καθαριότητα

Στην Αλεξάνδρεια καταγράφεται έντονη ανησυχία μετά από σειρά περιστατικών με εμπρησμούς κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης ρούχων. Μέσω δημόσιας ανάρτησης, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, Δημήτρης Σαμαράς, κατήγγειλε τα περιστατικά και προειδοποίησε για τους κινδύνους που συνεπάγονται για πολίτες, οχήματα και ιδιοκτησίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι καταστροφές αποδυναμώνουν την παροχή βασικών υπηρεσιών στις γειτονιές, με πρακτικές συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Οικονομική επιβάρυνση και λειτουργικές δυσκολίες

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, κάθε φθορά σε δημοτικό εξοπλισμό μεταφράζεται σε πρόσθετο κόστος για τον Δήμο και, τελικά, για τους δημότες. Η αντικατάσταση ή επισκευή κάδων, η αποκατάσταση σημείων και η εκτροπή συνεργείων φροντίδας από τον προγραμματισμό τους δημιουργούν αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει λιγότερα δρομολόγια, προσωρινές ελλείψεις κάδων και τοπικές εστίες ακαταστασίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Έκκληση προς τους κατοίκους

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ζήτησε από τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία της δημοτικής περιουσίας, ιδιαίτερα όταν διαπιστώνουν ενέργειες βανδαλισμού ή απόπειρες εμπρησμού. Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών θεωρείται κρίσιμη ώστε να αποτραπούν περαιτέρω ζημιές και να μειωθούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στις γειτονιές.

«Ας αγαπήσουμε την πόλη και την κοινότητά μας όπως το σπίτι μας»

Τι διακυβεύεται για τις γειτονιές της Αλεξάνδρειας

Πέρα από τη φθορά του εξοπλισμού, τα περιστατικά εμπρησμών αυξάνουν την πιθανότητα να επεκταθεί η φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα ή κοντινά ακίνητα, ειδικά σε στενούς δρόμους ή σημεία με περιορισμένη πρόσβαση. Επιπλέον, οι καμένες επιφάνειες και τα υπολείμματα δημιουργούν ανθυγιεινές συνθήκες, ενώ η απουσία κάδων προσωρινά επιβαρύνει την εικόνα και την καθαριότητα των οικισμών. Σε αυτή τη συγκυρία, η συνεργασία κατοίκων και υπηρεσιών καθαριότητας είναι καθοριστικός παράγοντας για να διατηρηθεί στοιχειώδης ρυθμός συλλογής και να περιοριστούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις.

Κάλεσμα σε εγρήγορση και σεβασμό του δημόσιου χώρου

Η δημοτική αρχή διαμηνύει ότι τέτοιες πράξεις δεν αποτελούν μορφή διαμαρτυρίας ούτε συμβάλλουν σε λύσεις. Αντιθέτως, στερούν πόρους από άλλες ανάγκες, επιβαρύνοντας συλλογικά την πόλη. Η ενημέρωση όταν εντοπίζονται ύποπτες κινήσεις κοντά σε κάδους, η αποφυγή ρίψης υλικών που μπορεί να αναφλεγούν και η γενικότερη μέριμνα για την κατάσταση του εξοπλισμού είναι στάσεις που ενισχύουν την προστασία του κοινού χώρου.

Ενδεικτικές επιπτώσεις ανά κατηγορία εξοπλισμού

Εξοπλισμός Κίνδυνος/Επίπτωση Κάδοι απορριμμάτων Κίνδυνος επέκτασης φωτιάς σε οχήματα και προσόψεις· διακοπές στη συλλογή Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων Καταστροφή περιεχομένου, καπνοί και ρύπανση· απώλεια υλικών για επαναχρησιμοποίηση

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι πολίτες

Να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές όταν παρατηρούν βανδαλισμούς ή απόπειρες εμπρησμού.

Να δείχνουν σεβασμό στον κοινόχρηστο εξοπλισμό και στο περιβάλλον της γειτονιάς.

Να αποφεύγουν πρακτικές που επιβαρύνουν τους κάδους και τον περιβάλλοντα χώρο.

Το επίμονο μήνυμα που εκπέμπει ο Δήμος είναι καθαρό: η προστασία του δημόσιου εξοπλισμού είναι υπόθεση όλων. Με συντονισμό και υπευθυνότητα, η Αλεξάνδρεια μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα και να διατηρήσει τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια στις γειτονιές της.